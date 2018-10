Kwart Nederlanders onbekend met lokaal sportaanbod

Onderzoeksbureau I&O Research vroeg afgelopen zomer 4.375 mensen naar hun sportgedrag. Een kwart van de Nederlanders blijkt niet bekend te zijn met het lokale sportaanbod.

In de leefstijlmonitor van I&O Research geeft 68% van de ondervraagden aan dat ze genoeg bewegen. Maar slechts 42% van hen blijkt daadwerkelijk aan de richtlijn te voldoen.

Wekelijks 2,5 uur bewegen

Dit percentage komt overeen met de schatting van 45% die het RIVM in 2017 maakte van het aantal mensen dat voldoende beweegt. Volgens I&O zijn de resultaten representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking.

Volwassenen moeten volgens de richtlijn wekelijks 2,5 uur matig tot zwaar intensief bewegen. Ook zouden zij minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen.

I&O Research schaart activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht wordt belast, zoals traplopen of wandelen, in deze laatste categorie.

Het liefst alleen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de Nederlanders aan sport doet. Bijna twee derde sport minstens 12 keer per jaar en wordt daarmee tot de sporters gerekend. Vooral hardlopen, wandelen, fietsen en vissen wordt veel beoefend (58%). Maar ook fitness (38%), watersport (18%) en balsporten (16%).

Het blijkt dat meer vrouwen dan mannen aan de beweegrichtlijn voldoen, 47 tegen 36%. Hoe zwaarder iemand is, hoe minder zijn of haar sportiviteit, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste mensen sporten het liefst alleen en dus niet in clubverband.

Onbekend met sportaanbod

Ten opzichte van 2017 sporten met name mannen minder graag in een groep. Vrouwen sporten liever in gezelschap. Circa 61% van de Nederlanders is bekend met het sportaanbod in hun woonplaats en vindt dit aansluiten op hun persoonlijke behoeften. Een kwart blijkt niet bekend te zijn met het lokale aanbod.

Follow @Allesportzaken