NOC*NSF onderzoekt seksueel misbruik niet zelf

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de sport. Dat bevestigt directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF. Na de schokkende getuigenis van oud-wielrenster Petra de Bruin in december, werd al bekend dat NOC*NSF een grootschalig onderzoek wilde gaan doen naar het misbruik.

Vooralsnog is onduidelijk wie het onderzoek gaat leiden. “Dat kunnen wij niet zelf, daarvoor hebben wij niet de benodigde kennis in huis”, zo laat Dielessen in Nieuwsuur weten.

Andrée van Es

Directeur Dielessen denkt binnen twee maanden een onderzoekscommissie geformeerd te kunnen hebben. Voormalig politica Andrée van Es zou naar verluidt kandidaat zijn om deze commissie te leiden. “In die categorie zoeken wij het wel”, aldus Dielessen.

Kritiek vanuit de sportwereld

Aanvankelijk wilde NOC*NSF zelf onderzoek doen naar de misstanden. Dit stuitte echter op veel verzet uit de sportwereld. Volgens de critici zou de sportkoepel in dit onderzoek geen onafhankelijke partij kunnen zijn. Met name hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers en ISR-bestuurslid Peter Vogelzang, hadden hun bedenkingen over dit voornemen.

Auditcommissie Seksuele Intimidatie

Het bestuur van NOC*NSF heeft in 2014 de Auditcommissie Seksuele Intimidatie ingesteld. Deze commissie beoordeeld onder andere het proces van melding tot afhandeling bij de sportbonden. Opmerkelijk is dat de commissie niet kijkt naar het Vertrouwenspunt Sport zelf. Daardoor is onduidelijk hoe het meldpunt functioneert.

Zicht op Vertrouwenspunt Sport mist

De Auditcommissie heeft al twee jaar geleden aangegeven dat er zicht moest komen op het functioneren van Vertrouwenspunt Sport. Voor Vogelzang is het duidelijk dat het probleem bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF ligt. “Het lijkt erop dat het effect van de vertrouwenspersonen bijna iets heeft van een doofpot”, zegt Vogelzang.

