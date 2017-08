Kunstgras levert wederom niet meer blessures op

Er is nog steeds geen bewijs dat voetballers op kunstgras meer blessures oplopen dan op natuurgras. Voetballers uit de Italiaanse Serie A liepen op beide soorten gras gemiddeld ongeveer tien non-contact blessures op per 1.000 uren.

Tijdens het onderzoek in Italië bleek zich maar één kruisband blessure te hebben voorgedaan. Deze blessure liep de speler bovendien op toen hij een wedstrijd op natuurgras speelde.

Het lijkt onmogelijk om de voor- en tegenstanders van het spelen op kunstgras met de neuzen één kant op te krijgen. Elke paar maanden is er wel weer voer voor een nieuwe discussie. Zijn het niet de al dan niet giftige rubberen korrels, dan is het wel omdat spelen op kunstgras competitievervalsing in de hand zou werken.

Dan is er ook nog de angst bij spelers en trainers dat voetballen op kunstgras het blessure risico verhoogt. Een groep Italiaanse onderzoekers heeft een seizoen lang wedstrijden uit de Italiaanse Serie A geanalyseerd. Zij wilden weten of profvoetballers nu echt hun ledematen op het spel zetten als zij op kunstgras voetballen.

Angst blijkt een slechte raadgever

Maar ook uit dit onderzoek bleek dat voetballers, zelfs op nieuw kunstgras, niet meer blessures oplopen dan op natuurgras. In deden zich per grassoort tussen 15 en 18 blessures per 1.000 gespeelde uren voor. Daarvan werden er ongeveer 10 per 1.000 gespeelde uren geclassificeerd als ‘non-contact’ blessures.

Bevestiging

De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de uitkomsten van eerdere studies. Voetballers kunnen dus met een gerust hart hun wedstrijden op kunstgras spelen. Met dit gegeven zullen echter niet alle discussies tot een einde komen. Zo is er aan de hand van deze studie bijvoorbeeld niets gezegd over competitievervalsing.

