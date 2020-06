Nederlander willen best klimaatvriendelijk sporten

Veel Nederlanders zijn klimaatbewust en willen best klimaatvriendelijk sporten. Zij zien het sporten zonder hulpmiddelen vaak als beste keuze voor het klimaat, zo blijkt uit onderzoek van BeFrank.

Slechts 20% van de ondervraagden realiseert zich dat zij tijdens het sporten rekening kunnen houden met het klimaat. Bij mensen tot 30 jaar ligt dat percentage op ongeveer 25%. Toch zegt ruim 80% daartoe wel bereid te zijn.

Maar liefst 96% van de ondervraagden zegt tijdens het sporten rekening te willen houden met de impact op het klimaat. Dat zou zij willen doen door:

1. korter te douchen (80%)

2. geen plastic flesjes meer te gebruiken (74%)

3. vaker te carpoolen of op de fiets naar de club te gaan (52%)

4. achtergelaten afval op te ruimen (50%)

5. meer in de natuur te gaan sporten (42%)

Verder noemden de ondervraagden ‘energie besparen’ tijdens het sporten. Maar ook de aanschaf van meer duurzame sportkleding en meedenken met de club over energiebesparing.

Sporten zonder hulpmiddelen gelden in veel gevallen als de beste keuze voor het klimaat. Daarbij denk de ondervraagden bijvoorbeeld aan hardlopen en wandelen. Zwemmen is weliswaar gezond maar zwembaden zijn helaas echte energievreters. Zo moeten beheerders het water regelmatig verversen en met veel energie op temperatuur houden.

Golfen geldt evenmin als echt klimaatvriendelijk sporten. De wereld telt al meer dan 34.000 golfbanen. Die zijn goed voor een oppervlakte van zo’n 20.000 m² waar ook bomen hadden kunnen staan.

Ook de wintersport doet het klimaat geen goed want daarvoor zijn grote gebieden ontdaan van bomen en planten. Daar komt nog bij dat moderne sneeuwkanonnen veel energie verbruiken.”

Follow @Allesportzaken