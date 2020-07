Monitor sport en corona signaal voor POS leden

De Monitor sport en corona signaleert een bedreiging van de sportinfrastructuur. De POS kijkt tegen een verwachtte omzetderving van ca. euro 800 miljoen aan. “Het in stand houden van de firewall voor een vitaal Nederland is belangrijker dan ooit.”

De omzetderving bij de ondernemende sport is veel groter dan verwacht. Dat blijkt uit de ‘Monitor sport en corona’ van het Mulier Instituut.

Monitor sport en corona

Uit de monitor, uitgevoerd door het Mulier instituut, blijkt dat de coronacrisis de sportondernemers hard raakt. Ook nu de binnensport weer is geopend is het omzetverlies door de beperkende maatregelen nog steeds groot.

Sportondernemers kunnen de derving van hun inkomsten deels opvangen met besparing en steunmaatregelen. Maar de bedrijven zullen in 2020 uiteindelijk voor enige honderden miljoenen verlies leiden.

800 miljoen omzetdaling

De omzetdaling tot 1 augustus zal zo’n 800 miljoen euro bedragen, zo blijkt uit de monitor. Een aantal bedrijven zal echter failliet gaan er er zullen ontslagen gaan vallen. Hiermee komt een deel van de sportinfrastructuur in Nederland in gevaar.

Lodewijk Klootwijk, woordvoerder van het POS: “Het in stand houden van de sportinfrastructuur is belangrijker dan ooit. Het is de firewall voor de vitaliteit van de Nederlanders. De POS pleit daarom voor ondersteuning van de sportbranche zodat deze zoveel mogelijk in stand kan blijven.”

