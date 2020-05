Sportclubs vragen het Rijk mogelijk om meer steun

Het kan zijn dat de 28.000 sportclubs de rijksoverheid om meer steun gaan vragen. Dat verwacht het Mulier Instituut. Onderzoekster Resie Hoeijmakers legt uit hoe de vlag erbij hangt.

Hoeijmakers bracht al snel na de start van de corona-uitbraak de gevolgen ervan voor sportverenigingen in kaart. Aan dat onderzoek deden zo’n 3.000 clubs mee.

Veel onduidelijk

“Er was en is nog veel onduidelijk voor de clubs. De jeugd tot 18 jaar kan intussen alweer sporten en volwassenen sinds 11 mei gedeeltelijk. Maar binnensport is tot 1 september nog niet toegestaan.

Zo’n 40% van de clubs heeft zorgen over o.m. de inkomstenderving in hun kantines. Het is ook maar de vraag of toernooien weer snel mogen starten. En de aanwas van leden is ook een punt van zorg. De werving via scholen of een open dag is dit jaar immers in het water gevallen.”

11 tot 28% verlies

Hoe bepalend de inkomsten uit de kantine zijn is niet altijd te zeggen. Er zijn biljartclubjes met 15 leden en hockeyclubs met meer dan 2.000 leden. Maar met name de clubs met meer dan 100 leden maken zich zorgen. Zij hebben relatief vaak hoge lasten vanwege eigen accommodaties en velden. Zij lopen tegen een verlies van 11 tot 28% aan, afhankelijk van de duur van de sluiting.”

Meer steun

“NOC*NSF vroeg 150 miljoen euro steun en kreeg 110 miljoen euro toegezegd. Met name clubs die accommodaties huren hebben meer steun ook echt nodig. En dat is het grootste deel van de clubs.

Maar of die 110 miljoen voldoende is hangt van de vraag af hoelang de crisis aanhoudt. Misschien gaat de voetbalcompetitie in het najaar niet door. Dan vrees ik dat er later in 2020 een tweede steunpakket van de overheid nodig zal zijn.”

Veerkracht van sportclubs

“Wat opviel was het vertrouwen dat clubs hebben in de veerkracht van hun organisatie. Twee derde verwacht deze crisis te overleven. Ten tijde van de economische crisis in 2008, bleek al die veerkracht van de clubs al. Er zijn toen relatief weinig clubs omgevallen.

De huidige situatie is anders, maar de opstelling van de clubs biedt wel hoop. Hoe meer clubs een beroep kunnen doen op de leden, hoe meer zij in staat zullen zijn om te overleven.”

Follow @Allesportzaken