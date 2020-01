Minder zorgkosten door meer te bewegen

Een daling van het aantal rokers met 1 procentpunt levert Nederland jaarlijks een besparing van 650 miljoen euro zorgkosten op. Dat blijkt uit onderzoek naar de gevolgen van roken, drinken en bewegen in wijken met een diverse sociaal-economische samenstelling.

“Er bestaat een duidelijk verband tussen bewegen en gezondheid”, stelt Jochen Mierau . Hij is onderzoeker aan de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen.

Minder zorgkosten

“Als 20% van de inwoners van een buurt sport, en je zet dat af tegen een buurt waar 19% sport, dan is het verschil in zorgkosten per persoon ongeveer 25 euro”, zo stelt Mierau.

“Stel dat je een buurt waar 40% van de mensen rookt, afzet tegen een buurt waar 39% rookt, dan maakt de tweede buurt per persoon gemiddeld 40 euro minder zorgkosten.”

Stoppen met roken

Bewoners van armere wijken roken meer, bewegen minder en zijn ook minder vaak lid zijn van sportverenigingen. Daarom zijn de zorgkosten in die wijken hoger dan gemiddeld.

Stimulering van het stoppen met roken en lid worden van sportclub, blijkt in alle wijken tot minder zorgkosten te leiden. Het stimuleren van bewegen buiten de sportclub, werkt vooral in armere wijken.

Meer alcohol, minder zorgkosten

Het onderzoek naar de effecten van alcoholgebruik leverde een verrassender beeld op. In wijken waar men meer drinkt dan de aanbevolen norm, blijken de zorgkosten namelijk lager dan gemiddeld.

Een verklaring kan zijn dat gebruikers in ‘rijkere’ wijken, die meer drinken dan deze norm, de nadelige gevolgen compenseren via betere voeding en hun arbeidsomstandigheden. Dat kan een reden zijn dat zorgkosten in deze wijken lager zijn dan die in wijken waar bewoners zich beter aan de norm houden.

Geen individueel onderzoek

Mierau zou dat graag nader onderzoeken op individueel niveau maar dat is vanwege de privacywetgeving niet mogelijk. “Denemarken interpreteert die EU-wet veel minder strikt. Daar kunnen onderzoekers individuele gezondheidsgegevens wel krijgen voor onderzoeksdoeleinden”, aldus Mierau.

Follow @Allesportzaken