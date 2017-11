Wangedrag in de Nederlandse sport is afgenomen

In de Nederlandse sport komt minder wangedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder van zulk gedrag dan in 2014 (32% versus 36%).

Wangedrag en het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde van 305 in het seizoen 2015/2016 naar 184 in het seizoen 2016/2017.

Minder klachten

Ook clubbestuurders ontvingen in 2016 minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). Dit staat beschreven in de VSK Monitor 2017, die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Naar een veiliger sportklimaat

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ (VSK) is in 2011 gestart. De looptijd van het programma was oorspronkelijk tot en met 2016 maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor de uitvoering ervan zo’n 7 miljoen euro beschikbaar. De jaarlijkse VSK monitor beschrijft de voortgang van dit programma.

Aanpak en voorkomen van wangedrag

Het programma is enerzijds gericht op de aanpak en anderzijds op het voorkomen van zware misstanden in de sport. Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan een plezierige en veilige sportomgeving, ook nadat het programma in 2018 stopt. In de VSK Monitor 2017 is in drie delen beschreven:

• wat de inspanningen van de sport zijn geweest;

• op welke wijze het sportklimaat zich heeft ontwikkeld en

• wat dit voor de toekomst kan beteken

Beleid van de sportbonden

Het programma boekt succes door het thema in het beleid van de sportbonden te nestelen. Toch is het nog te vroeg om te stellen dat het VSK-programma al is geslaagd. Het is namelijk niet gezegd dat de trainers, bestuurders en arbiters in de toekomst dezelfde ondersteuning zullen krijgen als de huidige generatie.

Verankering in beleid sportbonden

In het laatste jaar van het programma zal daarom gericht zijn op de verbinding van alle lagen van de georganiseerde sport en daarbuiten. Dit om te voorkomen dat zodra het actieplan stopt, het thema uit het beleid van de bonden verdwijnt.

