Ede heeft meer sportvelden en -hallen nodig

De gemeente Ede (circa 70.000 inwoners) heeft door het Mulier Instituut de velden- en hallencapaciteit laten onderzoeken. In Ede zijn op termijn drie extra voetbalvelden nodig en twee hockeyvelden. De binnensport komt ongeveer drie sporthallen tekort.

Accommodatieplan Buitensport 2017-2020 Het rapport ‘Ruimte voor sport in Ede’ dient als basis voor hetdat al in juni jl. door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Niet op zondag

Drie van de negen voetbalclubs in Ede hebben te weinig velden om alle wedstrijden op te kunnen spelen. Maar deze clubs hebben wel (ruim) voldoende trainingscapaciteit. Eén van de oorzaken hiervan is dat in Ede op zondag niet of nauwelijks wordt gevoetbald. De druk ligt hiermee dus volledig op zaterdag. De trainingen zijn buiten de weekends goed te verdelen.

Oplopend tekort hockey

Voor hockey is het tekort nu afgerond twee wedstrijdvelden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit tekort in de nabije toekomst verder gaan oplopen. De overige buitensporten hebben vooralsnog geen last van te weinig ruimte. Wel hebben de atletiekclub (overkapping, berging) en de honk- en softbalclub (verlichting, veldindeling) nog extra voorzieningen nodig.

Betere verdeling huurtijden

Ede komt twee tot vier sporthallen tekort. Een bezettingsanalyse van de hallen die er nu zijn, toont aan dat een deel van de oplossing van dit tekort een meer effectieve verdeling van huurtijden is. De drie niet-gemeentelijke hallen zouden kunnen worden bij geschakeld om de binnensport toch wat meer ruimte te bieden.

De scholen en de clubs die de hallen gebruiken, zijn tevreden over de faciliteiten en over de beschikbaarheid ervan. Alleen de indeling van het verhuurschema van de materialen zou nog kunnen worden verbeterd.

Follow @Allesportzaken