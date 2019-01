Sponsorinkomsten sportclubs in 2018 met 3% gestegen

De sportclubs waar SWS de jaarstukken van heeft ontvangen, hebben in het afgelopen seizoen gemiddeld bijna 3% meer sponsorinkomsten binnengekregen dan in 2017. Tennisclubs gemiddeld zelfs 11%.

Met name de tennisclubs streken meer geld op uit sponsoring. De sponsorinkomsten stegen bij deze clubs vorig jaar zelfs met maar liefst 11%.

Toegevoegde waarde

Deze stijging van de sponsorinkomsten kan niet los worden gezien van het economisch herstel in Nederland. Bedrijven hebben meer geld om clubs te ondersteunen. Bovendien zijn de clubs volgens SWS steeds beter in staat om hun toegevoegde waarde voor sponsors aan te tonen.

“Vroeger was sponsoring toch vaak een kwestie van gunnen. Tegenwoordig weten sportclubs hun sponsoren steeds beter ‘exposure’ te bieden”, stelt Stefan de Wit van SWS. Dat de tennisclubs de grootste stijging van de sponsorinkomsten lieten noteren is opvallend.

“Het ledenaantal van veel tennisclubs is de afgelopen jaren flink gedaald. Een reden voor de stijging zou kunnen zijn dat deze clubs dus naar alternatieve inkomstenbronnen zijn gaan zoeken.”

Gelijke kantine-opbrengsten

De kantine-opbrengsten blijven voor clubs een belangrijke bron van inkomsten. Bij voetbalclubs komt gemiddeld een derde van alle inkomsten uit de kantine. Bij andere sporten zoals bijvoorbeeld bij atletiek en tennis, ligt dit fors lager.

In 2018 bleven de inkomsten van de kantine bij de clubs vrijwel gelijk (+0,41%). Tussen de diverse typen sport was het beeld overigens wisselend. Zo was de omzet bij golf en hockey hoger maar viel deze bij de schietsport, atletiek, tennis en watersport lager uit.

Lagere energiekosten

Sportclubs gaven in 2018 minder uit aan energie. De daling van de energiekosten bedroeg gemiddeld bijna 4%. Mede via de EDS subsidieregeling hebben veel, bij de SWS bekende clubs, geïnvesteerd in verduurzaming van hun accommodatie.

Bij de clubs die energie bespaarden, werd voornamelijk geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting. Het is echter maar de vraag of de daling van de energielasten representatief is voor àlle sportclubs.

