Bewegen en sport op VO-scholen moet veel beter

In alle onderwijsstromen van het voorgezet onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan les in bewegen en sport. Het lesaanbod blijft namelijk achter bij de gehanteerde landelijke norm.

Ook in 2014 was er in het VO al sprake van onvoldoende bewegen en sport. Maar de 1-meting die het Mulier Instituut in 2018 heeft uitgevoerd, laat weinig verandering zien.

Motivatieproblemen

Vmbo-leerlingen sporten buiten school minder. Circa 78% van de scholieren geeft aan wekelijks te sporten. Maar vmbo-ers (71%) sporten aanzienlijk minder dan vwo-ers (87%). Op de helft van de vo-scholen zien ‘gymleerkrachten’ juist bij vmbo-leerlingen meer motivatieproblemen.

Van 145 naar 96 minuten

Net als in 2014 lieten vo-scholen in 2018 de leerlingen van het eerste jaar wekelijks het meest sporten en bewegen, gemiddeld 145 minuten. De wekelijkse lestijd loopt in de jaren daarna echter terug naar 96 minuten in het vierde leerjaar.

Over de kwaliteit van het vak lichamelijke opvoeding (LO) zijn schoolleiders van over het algemeen zeer tevreden. Ze beoordelen die met een 7,9. Ook dit rapportcijfer is gelijk aan dat in 2014.

Aanvullende sportlessen

Naast de lessen LO bieden meer scholen dan in 2014, aanvullend lessen aan voor geïnteresseerde leerlingen in de vorm van sportklassen en keuze- en examenvakken. Hiervan maken havo-leerlingen relatief het meest gebruik. Maar het gaat dan om nog geen 10% van alle leerlingen.

De ontwikkeling van het extra beweeg- en schoolsportaanbod op het VO lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Bij een flink deel van de scholen beperkt dit aanbod zich tot de jaarlijkse sportdag. Sportclinics worden bij zo’n 20% van de scholen relatief vaak tenminste maandelijks aangeboden.

Rond het sport- en bewegingsaanbod op en rondom scholen valt in ons land dus nog veel winst te boeken. Het advies van o.a. de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, is om scholieren twee keer 30 minuten per dag op school te laten sporten en bewegen.

