Lokale sportbeleid heeft de recessie goed doorstaan

Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de recessie. En een op de tien ziet er zelfs positieve gevolgen van.

Ambtenaren meldden dat er in de periode 2014-2018 meer geld vrij is gekomen voor sportstimulering, voor buurtsportcoaches en voor het Jeugdfonds Sport .

Verschuiving in lokale sportbeleid

Dit blijkt uit de monitor Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018. Het Mulier Instituut voerde deze samen met VSG uit onder sportambtenaren van 102 gemeenten.

Het rapport zegt iets over de financiële kant van het lokale sportbeleid. Het maakt zichtbaar hoe de prioriteiten in het beleid verschuiven en waar meer of minder geld voor beschikbaar komt.

Stijging budget sport

In de periode 2018-2022 verwachten de ambtenaren dat er voor sport meer budget vrij komt via andere beleidsterreinen. Bij zo’n 25% van de gemeenten komt ook meer geld beschikbaar voor steun aan de clubs. Andere bevindingen uit de monitor zijn:

– de uitgaven van gemeenten aan het lokale sportbeleid zijn de afgelopen jaren vrij stabiel;

– de wat mindere tijden hebben maar een kleine invloed gehad op het budget voor sport;

– de uitgaven voor sport van gemeenten liggen zo tussen de 40 en 60 euro per inwoner;

– de afdeling sport staat niet langer op zich maar is steeds vaker verbonden met andere afdelingen;

– het grootste deel van het budget voor sport gaat op aan de accommodaties;

– stimulering (17%), ondersteuning van clubs en subsidies (9%) zijn de grootste uitgavenposten;

– er is meer geld beschikbaar gekomen om het sporten te stimuleren;

– er is ook meer geld voor minima en de inzet van buurtsportcoaches;

– sportambtenaren zien de toekomst van het lokale sportbeleid positief;

– zij benadrukken dat verduurzaming ook voor de clubs belangrijk is en blijft.

Circa 10% van de sportambtenaren weet zeker dat sporten voor burgers duurder wordt. Zo’n 45% weet het niet, maar acht het wel waarschijnlijk. De redenen daarvoor zijn de btw-stijging evenals de huurindexering van de accommodaties.

