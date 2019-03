Sportcampagneteams stimuleren lokale sportakkoorden

Een groot aantal sportcampagneteams heeft zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (GRV) in 2018 ingezet om sport in de gemeentelijke agenda’s te krijgen. En dat is goed gelukt.

Volgens het Mulier Instituut wordt in 98% van de lokale coalitieakkoorden aandacht besteed aan sport. Zo’n 73% van de gemeenten heeft zelfs een specifieke sportparagraaf opgesteld.

Succesvolle lobby sportcampagneteams

In de sportcampagneteams werkten NOC*NSF, de VSG en Sportkracht12 samen met het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport. Het team is tussen juni 2017 en maart 2018 actief geweest om (het belang van) sport bij lokale politici te benadrukken.

Maar sportclubs en andere lokale sportorganisaties benaderden lokale politici ook met een speciale toolkit. Daarbij werden zij gestimuleerd om met andere organisaties op te trekken in sportcampagneteams.

Deze teams organiseerden door heel Nederland maar liefst 60 sportdebatten met lokale politici. Zij benaderden daarvoor o.a. de lijsttrekkers en de sportambtenaren kregen handvatten om sport in de overdrachtsdossiers op te nemen. De sportcampagneteams werkten ook landelijk samen met diverse partners.

Sport in de lokale agenda’s

Na al deze inspanningen blijkt sport in de meeste gemeenten in de collegeakkoorden 2018-2022 te zijn opgenomen. Dat betekent overigens niet dat daarmee de activiteiten van de sportcampagneteams zijn afgerond.

Deze teams blijven voortdurende campagne voeren om het belang van sport ook in de lokale agenda’s te houden. NOC*NSF ontwikkelde samen met KNLTB en het Watersportverbond de pilot ‘Lobby lokaal’.

Deze pilot is bedoeld om lokale sportbestuurders te helpen om hun lobby richting de lokale politici te versterken. Ook in 2019 maken veel gemeenten een sportieve start van het politieke jaar. Tijdens deze evenementen ontmoeten de bestuursleden van lokale sportclubs informeel hun gemeentelijke politici.

De vele sportieve partijen hebben rond de GRV-campagne in 2018 veel nuttige kennis en ervaring opgedaan. De teams richten, na evaluatie van alle informatie, het proces in dat de nieuwe campagne voor de GRV 2022 gaat opleveren.

Follow @Allesportzaken