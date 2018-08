Meeste lidmaatschappen in Overijssel en Drenthe

Ongeveer 4,4 miljoen Nederlanders zijn lid van een of meer sportclubs en zo’n 64% sport wekelijks. Verhoudingsgewijs hebben Overijssel (29,1%), Friesland (28,9%) en Drenthe (28,7%) de meeste lidmaatschappen.

In 2017 waren er zo’n 5,2 miljoen lidmaatschappen van sportclubs, 44.000 minder dan in het jaar daarvoor. Maar de sportdeelname blijft stijgen, van 61% in 2016 tot 64% in 2017.

Meer sporters in kleinere gemeenten

Er blijken per provincie grote verschillen te bestaan in de sportdeelname in gemeenten. Hoe kleiner de gemeente, hoe groter in het algemeen het percentage inwoners dat lid is van een sportclub.

In gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is gemiddeld 29% van de inwoners lid van een sportclub. In steden met meer dan 300.000 inwoners is dat percentage maar 17,8.

Laren en Vlieland

De hoogst scorende gemeenten zijn Laren (44,5%), Bloemendaal (44,4%) en Rozendaal (43,8%). In Vlieland (13,4%), Vaals (14,0%) en Kerkrade (14,6%) bleek het percentage lidmaatschappen het laagst. In Steenwijkerland was vorig jaar 27,0% van de inwoners lid van een sportclub en in Meppel was dat maar liefst 28,2%.

Overijssel en Flevoland

Verhoudingsgewijs blijken de meeste sporters te vinden te zijn in Overijssel, Friesland en Drenthe. Flevoland (20,7%), Limburg (21,0%) en Zeeland (21,6%) scoren met lidmaatschappen het laagst.

De uitkomsten gelden voor de lidmaatschappen bij de sportclubs die zijn aangesloten bij NOC*NSF. De cijfers zijn ook van de sportkoepel afkomstig.

