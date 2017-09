Sportboulevard Lichtenvoorde blijkt niet haalbaar

De aanleg van een sportboulevard in Lichtenvoorde is niet haalbaar. De sportclubs gaan nu met de gemeente Oost Gelre nadenken over alternatieven om problemen van deelnemende clubs op te lossen.

De stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde heeft op 5 september aan de commissie van de gemeenteraad van Oost Gelre meegedeeld dat het project niet levensvatbaar is.

Zwembad

De sportboulevard zou moeten worden aangelegd op de huidige locatie van zwembad Meekenesch. Om het zwembad heen was ruimte voor de fietscrossclub, de wielerclub, een lopersgroep en de tennisvereniging. Het zwembad zelf zou gerenoveerd moeten worden.

Te duur

En ook de volleybal- en de handbalvereniging sloten zich uiteindelijk bij het initiatief aan. Maar in juni 2017 werd echter al duidelijk dat de opzet voor de gemeente Oost Gelre te duur zou worden. Zelfs zonder dat al precies bekend was hoe hoog de investering zou gaan worden.

Moet mogelijk zijn

Volgens stuurgroeplid Miranda Sevenich van de stichting Exploitatie Meekenesch, gaat het om “een moeilijk besluit.” De stuurgroep is er ondanks dat van overtuigd dat het nog steeds mogelijk is om een complex in de lucht te kunnen houden met de inzet van vrijwilligers. “De ambitie en enthousiasme zijn onverminderd groot.”

Weerstand

Het initiatief voor de sportboulevard stuitte op veel weerstand van omwonenden van het zwembad. Voor hen was het al duidelijk dat de sportboulevard te duur zou worden. Bovendien was er volgens hen sprake van te hoge verwachtingen m.b.t. de inkomsten.

De vlag uit

Bij Rob Elbers van het buurt contact gaat de vlag niet uit. “Wij vinden als buurt triest voor de hele gemeenschap van Lichtenvoorde. Maar wij zijn absoluut niet te spreken over de communicatie met ons als omwonenden. “Die was ronduit belabberd, arrogant, incompleet en amateuristisch.”

