Een club passend besturen kan best leuk en flexibel

Sportclubs hebben doorgaans moeite om bestuursleden te werven. Kandidaten hebben het druk of zien op tegen de beslommeringen van het bestuurswerk. Maar passend besturen is aantrekkelijk te maken.

Vanuit o.a. de sport is gezocht naar clubbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. De belangrijkste conclusie: ‘Maak besturen leuk en flexibel’.

Passend besturen

Bestuurswerk moet passen bij de behoefte van een club. In de publicatie ‘Passend besturen‘ (pdf) komen 15 verenigingen aan het woord die het bestuurswerk flexibeler en leuker hebben gemaakt. Passend besturen is ook bedoeld om bestuurders over hun rol en werkwijze na te laten denken.

Twee hoofdaspecten

Uit de analyse van deze ervaringen worden twee hoofdaspecten zichtbaar. Soms ligt de focus op delen en verbinden, op een ander moment juist weer op efficiënt organiseren.

• Delen en verbinden gaat uit van de gedachte dat besturen een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leden is;

• Bij efficiënt organiseren legt het bestuur nadruk op de kwaliteit van dienstverlening en flexibel aanbod van de club. De activiteiten moeten zo effectief mogelijk in de beschikbare tijd georganiseerd worden.

Mengvormen

Er is geen keuze die beter werkt dan een andere om een stabiel clubbestuur te hebben. Want de omgeving is van invloed op de keuze voor een focus op kwaliteit en aanbod of juist voor de verbinding.

Als er veranderingen op de club af komen, dan is delen en verbinden beter om deze te managen. Terugkerend domineert echter steeds een van de twee hoofdaspecten. Maar clubbesturen zijn toch meestal mengvormen.

Werven en behouden

Op basis van de analyse zien de onderzoekers dat het clubs vaak helpt om een accent te verleggen. Want soms draagt juist iets strakker organiseren, of mensen de ruimte geven, goed bij aan verandering. De onderzoekers van o.a. het Kenniscentrum Sport in Ede, willen met deze publicatie besturen in de sportwereld helpen om bestuursleden te werven en te behouden.

Follow @Allesportzaken