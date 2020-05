Inkomsten en ledenverlies grootste zorgen sportclubs

Zo’n 40% van de sportverenigingen maakt zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Clubbestuurders zijn met name bezorgd over het verlies van leden, vrijwilligers en inkomsten.

Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden. Eén op de vijf clubs verwacht dat meer leden hun lidmaatschap zullen opzeggen.

Misgelopen inkomsten

De clubs kunnen de consequenties van de coronacrisis voor de inkomsten nog niet goed overzien. Zij schatten door de clubsluiting t/m 28 april, gemiddeld 11% van de begrote inkomsten mis te hebben lopen. Mochten zij t/m juli dicht moeten blijven dan stijgt dit percentage voor 2020 naar 28%.

Er zijn clubs die meer dan gemiddeld last hebben van inkomstenderving. Dit zijn de clubs met hogere lasten zoals verenigingen met meer dan 100 leden. Maar ook de veldsport zoals voetbal-, hockey- en tennisclubs. Ook clubs met een eigen kantine en/of een eigen accommodatie hebben het gemiddeld zwaarder.

Open maar nog steeds geen inkomsten

Het Mulier Instituut onderzocht de gevolgen in opdracht van NOC*NSF. De dataverzameling vond plaats van 1 t/m 13 april. In deze periode was voor de clubs nog veel niet duidelijk over de duur en de vorm van de corona-maatregelen.

Een deel van de sportclubs mag weer open. Maar dat betekent voor veel clubs niet dat zij daardoor meer inkomsten gaan krijgen. Wedstrijden, sportevenementen en clubactiviteiten zijn namelijk nog voor langere tijd verboden. En juist die activiteiten zorgen voor het vullen van de clubkas.

Andere bevindingen

– 10% van de sportverenigingen voelt zich op korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd;

– circa 25% van de clubs geeft aan dat hulp essentieel is om de coronacrisis te kunnen overleven;

– vooral verenigingen met hogere (vaste) lasten (20%) hebben behoefte aan ondersteuning zoals het opschorten of schrappen van huurbetaling;

– Twee derde van de verenigingen vertrouwt op de veerkracht van de club om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.

