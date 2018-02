Langer slapen is goed voor betere sportprestaties

Sporters presteren beter wanneer zij minimaal negen uur per nacht in bed liggen. Indien zij anderhalf uur langer slapen dan normaal, heeft dat o.a. een positief effect op de sprintprestaties. Het effect van ‘power naps’ op de prestaties is minder duidelijk.

Topsporters en hun slaap zijn al jaren onderwerp van discussie in zowel de sport- als de onderzoekswereld. Want hoe belangrijk is slaap eigenlijk voor sporters?

Tien studies

En heeft een power nap nou wel of geen zin? En welke aanpassingen verbeteren de slaap? Vragen genoeg voor een groep Australische onderzoekers om de resultaten van tien bruikbare studies bij elkaar te zoeken en te beoordelen.

Anderhalf uur langer slapen

Meer nachtelijke slaaptijd leidt tot betere prestaties. Een sporter die minimaal 9 uur per nacht in bed ligt, slaapt anderhalf uur langer dan de 7 uur gemiddeld. Meer slaaptijd resulteert o.a. in betere sprintprestaties. Maar hij of zij krijgt ook een een grotere precisie, kortere reactietijd en is overdag minder slaperig.

Powernap

Het effect van een powernap blijkt niet eenduidig te zijn. Zo’n slaapje lijkt een positief effect te hebben op de gemoedstoestand van een sporter. Maar het is het niet zeker dat dit ook leidt tot betere prestaties.

Slaaphygiëne

Het verbeteren van de slaaphygiëne zoals het niet meer naar beeldschermen kijken voor het slapen en in een koele omgeving slapen, heeft doorgaans een positief effect van 20 tot 60 minuten op de slaapduur.

Of het een positief effect heeft op de prestaties blijft echter de vraag. Er zijn studies bekend waarin een klein effect is gevonden maar er zijn ook studies waarin geen effect is aangetoond.

Trainingstijden

Een chronisch slaaptekort heeft een weerslag op sportprestaties. De oplossing is een sporter langer in bed te laten liggen hoewel dat, gelet op de trainingstijden, lastig kan zijn. Toch kan worden overwogen om te schuiven met trainingstijden, gelet op de effecten die langer slapen heeft.

