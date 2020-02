Lange termijngevolgen van topsport op gezondheid

Bij sportmedisch onderzoek wordt weinig aandacht besteed aan de termijngevolgen van topsport op de gezondheid van topsporters. Dit is volgens promovenda Nici Prien een belangrijk hiaat in de literatuur.

“Er moet meer aandacht komen voor de gevolgen op lange termijn van topsport op de gezondheid”, stelt promovenda Nici Prien.

Vrouwelijke topsporters

Er is vooral weinig informatie over de lange-termijn effecten op de gezondheid van gepensioneerde, vrouwelijke topsporters. Prien analyseerde voor haar onderzoek aan het VUmc, met name de gezondheidsproblemen en risicofactoren bij ex-profvoetbalsters.

Een van haar conclusie is dat artrose, met name in de knie, vaak voorkomt bij deze doelgroep. Op gebied van de cognitieve gezondheid presteren oud-profvoetbalsters beter op algemene tests van het functioneren van de hersenen.

Koppen en hersenletsel

Maar hun verbale geheugen en hun welbespraaktheid is minder goed dan van gepensioneerde topsporters van niet-contact-sporten. Prien associeert deze minder goede scores met het vroegere koppen van de voetbalsters. De lagere scores op welbespraaktheid zouden kunnen voortkomen uit een verleden met meermalig hersenletsel.

Twee kanten van de medaille

Volgens Prien is het echt nodig om ook de gezondheid van deze ex-profs te verbeteren. Dit kan door hersenletsel en het aantal botsingen van het hoofd te voorkomen of te verminderen. De promovenda geeft aan dat sport vaak goed is voor de gezondheid.

Haar boodschap is dus ook niet dat topsport in het algemeen een risico vormt voor de gezondheid. Prien wil benadrukken dat de medaille ook een andere, minder mooie kant heeft. Er bestaat namelijk een grote kloof tussen de beschikbaarheid en kwaliteit van de medische zorg voor actieve t.o.v. gepensioneerde sporters. Zij hoopt van harte dat het mogelijk is om deze kloof in de toekomst te dichten.

