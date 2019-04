Komt er FTM onderzoek naar kunstijsbaan Hoogeveen?

Gerard Booij bijt zich al bijna twee jaar vast in het dossier over de kunstijsbaan Hoogeveen. De Hoogevener heeft grote zorgen over het project en vooral over de financiering ervan.

Gerard Booij wil door zijn gemeente eerlijk worden behandeld . Hij vindt dat hij niet correct is geïnformeerd over de gang van zaken rond de kunstijsbaan Hoogeveen.

Follow the money

Om de onderste steen boven te krijgen, heeft Booij zijn hoop nu gevestigd op ‘Follow the money‘. Dat kan samen met RTV Drenthe antwoorden vinden op een prangende vragen die er over dit dossier zijn.

Iemand met twijfels over een maatschappelijke kwestie kan bij Follow the money een onderzoeksvoorstel indienen. Dit platform start een onderzoek als zo’n voorstel genoeg stemmen krijgt. Booy wil graag het dossier van de kunstijsbaan Hoogeveen laten onderzoeken.

Kunstijsbaan Hoogeveen in de diepste lade?

Booij: “De rekenkamer van Hoogeveen heeft de aanleg van de kunstijsbaan Kleine Bols doorgerekend. Dit is gebeurd in opdracht van de gemeenteraad. Maar de uitkomst van dat onderzoek lijkt voor BenW tamelijk onwelgevallig.

Het rapport ‘IJs en weder dienende’ is volgens Booij in het gemeentehuis namelijk in de diepste lade beland. De gemeente wilde het rapport bovendien niet inhoudelijk behandelen.

BenW wil volgens Booij voorkomen dat de inwoners ergens achter komen. De gemeente zou aan de bouw namelijk niet zoals werd beweerd ‘slechts 4,15 miljoen euro’ bijdragen maar vele miljoenen meer.

Twee jaar bezig

Ook wil BenW kennelijk verbloemen dat de BAM niet uit eigen middelen 4 miljoen euro zou willen bijdragen. Dat bedrag zou namelijk door Hoogeveen zelf moeten worden opgebracht. Booij probeert nu al bijna twee jaar om middels meerdere WOB-verzoeken het ware verhaal boven tafel te krijgen.

Hij wil nu voldoende stemmen vergaren voor zijn pitch bij Follow the money. Booij vraagt daarom hem daarbij te steunen en voor zo’n onderzoek te stemmen.

