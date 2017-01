Na rubberkorrels nu microplastics en bestrijdingsmiddelen

Onderzoekers zijn nog lang niet klaar met de veiligheid op en rond de kunstgrasvelden in Nederland. Rubbergranulaat mag dan veilig zijn om op te sporten, wetenschappers bekijken nu of de microplastics en de chemische bestrijdingsmiddelen een milieurisico vormen. Dat moet eind februari duidelijk zijn.

Het eerste onderzoek van een aantal gemeenten en de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC), richt zich op microplastics omdat zouden kunnen mengen met kurk- of rubberkorrels.

Microplastics in het milieu

Jaarlijks verdwijnen grote hoeveelheden infill korrels van de sportvelden waarmee ook microplastics in het milieu terecht komen. In een vervolgonderzoek wordt gekeken naar de effecten van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de kunstgrasvelden. Ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij), de BSNC en Stowa richten zich nu op de hockey- en korfbalvelden waar zand of water tussen het kunstgras ligt.

Geen onderzoek naar natuurgrasvelden

Mos, onkruid en algen doen het goed in de vochtige ondergrond van de kunstgrasvelden. Daarom worden bestrijdingsmiddelen gebruikt om te voorkomen dat een veld al te glibberig wordt. Die vaak giftige bestrijdingsmiddelen kunnen echter uitspoelen in het grond- en oppervlaktewater. Het is overigens wel opvallend dat er geen onderzoek wordt gedaan naar natuurgrasvelden, terwijl ook daarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Worden de waterschappen op kosten gejaagd?

Volgens BSNC-directeur Ben Moonen is er eigenlijk niemand erg bang voor dat sporters gevaar lopen door de bestrijdingsmiddelen. “Wel bestaat het risico dat door het eventueel weglekken van giftige stoffen, de waterschappen flink op kosten worden gejaagd. Maar het is niet zo dat de visstand eronder lijdt en er is geen risico voor de gezondheid van mensen.”

Volg je ook @Allesportzaken?