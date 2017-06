Knelpunten sportclubs in Berkelland blijven ongewijzigd

De Sport Federatie Berkelland (SFB) heeft laten onderzoeken in welke mate de sportclubs tevreden zijn met hun organisatie. Over het algemeen blijken de 70 verenigingen redelijk tevreden. Zij geven zichzelf gemiddeld een 7. Maar de knelpunten blijven.

Van de 70 clubs die de vragenlijst ontvingen respondeerde er 25. De resultaten geven een goed beeld van de staat van de georganiseerde sport in Berkelland.

Berkelland houdt dezelfde knelpunten

Het beeld dat de clubs van zichzelf hebben wil niet zeggen dat zij geen knelpunten kennen. Die zijn er namelijk wel degelijk. Het minst gelukkig blijkt men te zijn met de sponsoring, de kunde van de trainer(s) en coaches, de ledenwerving en de communicatie. Op de vraag op welke gebieden de clubs graag ondersteuning zouden willen, kwamen dezelfde onderwerpen naar voren als uit landelijk onderzoek.

Het werven en behouden van leden; Het werven en behouden van vrijwilligers en De werving van sponsorinkomsten

Ledenwerving staat nu op 1

In vergelijking met 10 jaar geleden blijkt er het één en ander te zijn veranderd. De ledenwerving en het ledenbehoud staat nu met stip op nummer 1. Daarmee is de werving van vrijwilligers van deze plaats verdrongen. De resultaten sluiten aan bij een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd door het Utrechtse Mulier Instituut.

Aan de slag

Het onderzoek werd besproken tijdens de SFB leden vergadering op 29 mei jl. Met deze uitkomsten kunnen de clubondersteuners van de SFB direct aan de slag. Tevens werd duidelijk welke thema’s aan de orde moeten komen op de thema-avonden of cursussen voor sportbestuurders en -vrijwilligers. De SFB kan de clubs nu goed helpen en aan hun wensen en behoeften tegemoet komen.

Follow @Allesportzaken