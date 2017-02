Kinderen in Tel signaleert toenemende tweedeling

Het aantal kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering is tot 225.700 gestegen. In een aantal gemeenten wordt tweedeling tussen de betere en armoedewijken steeds groter. Deze kloof groeit ook tussen gemeenten onderling, zo blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’.

Uit het onderzoek blijkt de groeiende kloof in de samenleving op landelijk, gemeentelijk en wijkniveau. Deze tweedeling heeft een grote invloed op het welzijn en sportmogelijkheden van opgroeiende kinderen.

11 indicatoren

Het onderzoek brengt de leefsituatie van kinderen in beeld op basis van 11 indicatoren uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Aloys van Rest, initiatiefnemer van Kinderen in Tel: “Gemeenten moeten veel structureler iets voor deze kwetsbare kinderen gaan doen.”

Meer dan 12% in armoede

In gemeenten zoals Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag groeit meer dan 12% van de kinderen op in armoede. In de top tien van gemeenten waar armoede het sterkst gestegen is, staan vier Groningse gemeenten. Kinderen in tel toont ook aan dat er een kloof is ontstaan tussen gemeenten. Het verschil tussen de meest gunstige en de meest ongunstige wijken om in op te groeien wordt groter.

Zorgwekkende ontwikkeling

“De leefomstandigheden van kinderen die in armoede opgroeien worden steeds zorgwekkender”, stelt Van Rest. “Toenemende armoede in een gezin is een belangrijke voorspeller van vervolgproblemen. Gemeenten waar meer kinderen in armoede opgroeien, kennen vaak een hoger percentage éénoudergezinnen en meer jeugdwerkloosheid.”

Risico door gemeenten onderschat

Kinderen die in armoede opgroeien, lopen ook vaker een achterstand op. Zij zijn minder vaak lid van een sportclub en verlaten bovendien hun school vaker voortijdig. De risico’s die met armoede gepaard gaan, worden nog te vaak onderschat door beleidsmakers en politici. De onderzoekers van ‘Kinderen in tel’ roepen gemeenten daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Voer een goed, structureel armoedebeleid waarin het kind altijd centraal staat.”

