Bij strafschoppen niet naar de keeper kijken

Voetballers nemen strafschoppen minder goed als zij daarbij naar de keeper kijken. Spelers die dat doen, schieten de bal vaker in het midden van het doel.

Keepers die bij een penalty de aandacht van de tegenstander trekken, kunnen de strafschop vaker stoppen.

Zelfvertrouwen verminderen

In 2014 leidde keeper Tim Krul zijn tegenstanders af om hun zelfvertrouwen te verminderen. Onderzoekers aan de Duitse Sportuniversiteit Keulen onderzochten of spelers hierdoor slechter presteerden. Zij wilden ook weten of het voor een keeper nut heeft om de aandacht van de tegenstander te trekken.

Kijkgedrag

In de meeste team- en balsporten is het van belang waarop een sporter zijn blik richt. Studies hebben uitgewezen dat dit zogenoemde kijkgedrag bij strafschoppen of -worpen vaak zelfs resultaatbepalend is.

Angst of stress kunnen het kijkgedrag van sporters veranderen. In stressvolle situaties blijken zij namelijk onbewust te kijken naar wie hen angst aanjaagt, de tegenstander of de keeper.

Kijk niet naar de keeper

Kijken naar de keeper bleek slecht voor de prestaties. Als een voetballer bij een strafschop namelijk naar de keeper keek, stopte deze de bal 11% vaker.

Voor het onderzoek analyseerde de onderzoekers alle voetbal WK’s en EK’s tussen 1984 en 2012. Ruim 73% van de 322 genomen penalty’s tijdens deze toernooien ging erin.

Twee onderzoekers beoordeelden de kijkrichting, de prestatie van de spelers en het gedrag van de keepers.

Afleiding bij strafschoppen werkt

Gedrag zoals destijds van Tim Krul, bleek een uitzondering. Keepers probeerden maar in 15% van de gevallen spelers af te leiden. Dit bleek te werken. Zij stopten 25,6% van de strafballen i.p.v. 13,9%. Volgens de onderzoekers schoten de spelers meer in het midden van het doel als de keepers hen afleidden.

Conclusie

Keepers kunnen waarschijnlijk meer strafschoppen stoppen als zij de aandacht van de tegenstander kunnen afleiden. Er is echter nog geen bewijs dat sporters die hun kijkgedrag aanpassen, daarna ook daadwerkelijk beter presteren.

