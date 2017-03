JOGG monitor 2016: bereik van maar liefst 832.000 kinderen

In 2016 werden 832.000 kinderen in 116 gemeenten via 992 sportclubs bereikt om Jongeren Op Gezond Gewicht te krijgen. Dat blijkt uit de JOGG monitor 2016 die door het Mulier Instituut is opgesteld. Eind 2015 werden nog 776.000 kinderen bereikt. In 2020 moeten één miljoen kinderen worden bereikt.

Uit de JOGG monitor 2016 blijkt dat de organisatie er goed in slaagt om het thema ‘overgewicht en jongeren’ te agenderen en kennis en ervaringen hierover te delen.

Andere uitkomsten van deze monitor zijn:

In 2016 namen 992 sportverenigingen deel aan Team:Fit en werkten daarmee aan een gezonde sportkantine. De samenwerking met de KNVB is daarvoor zeer belangrijk geweest. Circa 4% van de sportclubs dat mee met TeamFit;

80% procent van de gemeenten ging in 2016 aan de slag met de campagne ‘DrinkWater’, 41% met het thema ‘Gratis Bewegen, gewoon doen’ en 11% met het thema ‘Groente, zet je tanden erin’. De percentages kwamen iets lager uit dan de gestelde doelen;

Om JOGG-gemeenten in 2016 te ondersteunen zijn 10 adviseurs, 14 coaches en 15 experts ingezet;

JOGG-gemeenten hebben ten opzichte van 2015 vooruitgang geboekt op de pijlers Monitoring en Evaluatie, Sociale Marketing en Verbinding Preventie en Zorg. Op Politiek Bestuurlijk Draagvlak wordt het beste gescoord;

Het aantal maatschappelijke- en kennispartners is in 2016 toegenomen van 24 naar 33;

In 2016 was JOGG in de media met name zichtbaar in thema’s zoals kindermarketing, de suikerlobby en de publiek private samenwerking;

Bij 52% van de gemeenten was in 2016 de JOGG-regisseur voor zeker 16 uur per week inzetbaar. In 2015 was dat maar 41%. Een groot aantal gemeenten voldoet op dit vlak nog steeds niet aan de gestelde doelen.

Waardering over de aanpak

De wijze waarop JOGG anderen enthousiast maakt en verleidt om aan thema’s mee te werken, wordt op prijs gesteld. Wel wordt geadviseerd om meer in te zetten op een integrale aanpak en meer bestuurlijke verankering. Dat heeft gevolgen voor de werkwijze van JOGG en de vaardigheden van degenen die hieraan al uitvoering geven.

