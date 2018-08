Jeugdtrainers in het betaald voetbal blijven sappelen

Hoeveel verdienen jeugdtrainers bij een BVO en waar kunnen zij fulltime hun vak uitoefenen. En hoeveel is hun diploma waard? Een nieuw benchmarkrapport van NMC Bright geeft meer inzicht.

Slechts 29% van de jeugdtrainers heeft een fulltime aanstelling en 57% van de jeugdtrainers heeft een contract voor 20 uur per week, of minder.

Medewerking van 21 BVO’s

Dit NMC Bright onderzoek is tijdens het seizoen 2017/2018 uitgevoerd onder 21 van de 29 BVO’s met een jeugdopleiding. Van deze clubs spelen er elf in de eredivisie en tien in de Jupiler League.

Er is met name gekeken naar de vergoedingen, het aantal contracturen en de hoogst genoten voetbaltechnische opleiding. De jeugdopleidingen hebben een status op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.

Verdiensten

Maar zo’n 21% van de jeugdtrainers bij een BVO verdient op of boven modaal (2.855 euro per maand) niveau. De overige jeugdtrainers verdienen minder en hebben vaak een deeltijdcontract met een lagere vergoeding.

De hoogte van de vergoeding hangt samen met de leeftijdscategorie van het team en de status van de jeugdopleiding. Zo verdient een jeugdtrainer het meeste als trainer van de top bij een jeugdopleiding met een internationale status. Het minste geld levert werk op als onderbouw trainer bij een regionale jeugdopleiding.

Baan ernaast

Slechts 29% van de BVO jeugdtrainers heeft een fulltime trainersbaan. Deze banen zijn voornamelijk te vinden bij de jeugdopleidingen met de hoogste status in Nederland, zoals de internationale voetbalacademies.

Voor de overige jeugdtrainers geldt dat zij hun vak slechts in deeltijd uitoefenen. Velen van hen moeten naast hun baan als jeugdtrainer, een tweede baan nemen gezien de hoogte van hun vergoeding.

De waarde van een diploma

Trainers met een hoger voetbaltechnisch diploma ontvangen een hogere vergoeding. Zo ontvangt een jeugdtrainer met het diploma UEFA A een gemiddelde 2.112 euro bruto per maand. Trainers met het diploma UEFA C komen niet verder dan 1.049 euro gemiddeld.

Wouter Kuperus, directeur van NMC Bright: “Een fulltime baan met een modaal inkomen is maar voor weinig jeugdtrainers weggelegd. De meesten moeten er een baan bij zoeken om voldoende geld te verdienen.”

