Gemeenten willen meer buurtsportcoaches inzetten

Zo’n 43% van de gemeenten wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches gaan inzetten. De belangrijkste reden daarvoor is dat gemeenten nu onvoldoende capaciteit hebben om bepaalde vraagstukken op te pakken.

Van de gemeenten die meer coaches zouden willen inzetten, zou 79% dat uitvoerend doen, 53% op een coördinerende functie en 16% voor het oplossen van lastige vraagstukken.

Peiling

Dit blijkt uit een peiling onder gemeentelijke sportambtenaren. Deze peiling is in 2018 door het Mulier Instituut uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uit de peiling komen o.m. de volgende resultaten naar voren:

• gemeenten zetten de coaches het vaakst in voor de jeugd in de basisschool- en middelbare schoolleeftijd;

• zij worden ook vaak ingezet bij kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking en mensen met overgewicht;

• gemeenten maken bij de inzet van buurtsportcoaches het meest gebruik van:

– de ondersteuning via www.sportindebuurt.nl

– regionale Lerende Netwerken en

– de nationale Kennisdag SBB

Buurtsportcoaches zijn duizendpoten

Maar uit de peiling kwam ook naar voren dat:

• ongeveer de helft van de gemeenten het meest behoefte heeft aan ondersteuning bij het volgen en evalueren van de effecten van het werk van buurtsportcoaches;

• de financiering van buurtsportcoaches geschiedt gedeeltelijk door het Rijk, door de gemeentelijke afdeling sport maar ook door lokale partners in het veld;

• gemeenten stellen het structurele karakter van de co-financiering van het Rijk op prijs;

• ook stellen zij de vrijheid op prijs om de werkzaamheden naar inzicht in te vullen en sport te verbinden met andere sectoren;

• gemeente-ambtenaren zien de buurtsportcoach in de toekomst als een duizendpoot die coördinatie, verbinding, organisatie en uitvoering op beweeggebied combineert.

