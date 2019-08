Hoofdbescherming bij voetbal de nieuwe norm?

De FIFPro en de VVCS slaan de handen ineen. Ze gaan uitgebreid onderzoek doen naar met name om knie-, enkel- en hoofdblessures bij spelers. Is hoofdbescherming voor spelers binnenkort normaal?

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS: “Wij willen spelers tien jaar lang volgen en data verzamelen in het tot nu toe grootste onderzoek in zijn soort.”

Welke gevolgen hebben blessures

“Wij selecteren spelers van 27, 28 of 29 jaar en onderzoeken welke gevolgen de blessures hebben na hun carrière. Wij willen een goed beeld krijgen van bijvoorbeeld de slijtage van het hart en de gewrichten.” ‘Lev’ reageerde bij ‘Langs de Lijn en omstreken’ op het idee om met hoofdbescherming op te gaan voetballen.

Veiligheid staat voorop

“Uit het onderzoek zullen wij richtlijnen opstellen voor het internationale voetbal.” Levchenko heeft al wel een idee. “Ik vind het niet zo’n gek idee om de spelers met hoofdbescherming op te voetballen”, zo stelt de vakbondsman. “En misschien ook wel met gebitsbescherming.”

“Ik sprak laatst oud-prof Andrei Shevchenko die tijdens zijn loopbaan veel tanden is kwijtgeraakt. Veiligheid moet altijd voorop staan, dus wij steunen initiatieven om spelers veilig te laten spelen en trainen.”

Hoofdbescherming

In de Duitse Bundesliga voetbalt Klaus Gjasula van Sc Paderborn ’07 sinds dit jaar met hoofdbescherming op. Dat doet hij nadat hij zijn jukbeen tijdens een kopduel brak. De 29-jarige Albaniër is sindsdien dan ook een groot voorstander van het dragen van hoofdbescherming op het voetbalveld.

Petr Cech keept met een helm op

Ook Levchenko ziet wel wat in het dragen van hoofdbescherming. “Petr Cech, die al lang met een helm op keept, vertelde dat het in het begin heel moeilijk was. Maar het is zeker een overweging waard om spelers met een helm op te laten spelen. Het zal voor spelers en fans wel even wennen zijn en wij zullen dat goed moeten begeleiden”, aldus de oud-voetballer.

