Bel uw energieleverancier als u aan uw energiemeter twijfelt

Mogelijk hangt er bij u een energiemeter die een (veel) te hoog verbruik aangeeft. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de UT (Universiteit Twente) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam). Hoogleraar Frank Leferink van de UT schat dat er 750.000 (!) energiemeters zijn geïnstalleerd die de meterstand fout kunnen weergeven.

Van Swinden Laboratorium Het– het Nederlands Metrologisch Instituut in Delf – dat een contra-expertise uitvoerde, heeft de resultaten van het onderzoek bevestigd.

Foutieve meterstanden

De klassieke energiemeter met de draaischijf wordt steeds vaker vervangen door een elektronische meter. Een variant hiervan is de zogenaamde ‘slimme meter’. De overheid wil dat elk huishouden in 2020 zo’n slimme meter heeft hangen. Maar al langere tijd doen verhalen de ronde dat elektronische energiemeters te hoge waardes aangeven.

Nu is onderzocht of elektronische meters inderdaad foutieve meterstanden kúnnen aangeven. De onderzoekers vergeleken daarvoor het daadwerkelijke verbruik van het systeem met het aangegeven verbruik op de elektronische energiemeter.

Geen uitzonderlijke condities

Vijf van de negen meters gaven in de (reproduceerbare) experimenten een veel hogere waarde (tot wel 582%) aan dan het daadwerkelijke stroomverbruik. Bij twee meters was de waarde zo’n 30% lager. Cees Keyer van de HvA: “Het gaat om testen in het laboratorium waarbij wij geen uitzonderlijke condities gekozen.”

Fout in het ontwerp van de energiemeter

Leferink: “De onderzochtte energiemeters voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn gecertificeerd. De afwijkende standen komen echter voort uit het ontwerp van de energiemeters, in combinatie met het gebruik van schakelende apparaten. De ontwerpers hebben onvoldoende rekening gehouden met de toepassing van deze apparaten.”

Bel uw energieleverancier

Leferink en Keyer raden sportclubs en consumenten die twijfelen over hun meterstanden aan om contact op te nemen met hun energieleverancier. Deze zal klachten doorgeven aan de netbeheerder. Indien een energiemeter wordt getest door een ‘erkende keurder’ dan is de opdrachtgever voor de test zelf verantwoordelijk voor de kosten als de meter wél goed blijkt te werken.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!