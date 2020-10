Wens voor onderzoek naar hersenschade in de sport

Internationale sportbonden zoals de FIFA, de NFL en de NHL oefenen invloed uit op wetenschappelijk onderzoek naar hersenschade in de sport. Dit onthulde de NRC onlangs.

Wetenschappers en naasten van sporters met hersenschade willen onafhankelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van sport.

Bewijs hersenschade genegeerd

Een invloedrijke groep wetenschappers blijkt bewijzen voor hersenschade via de sport te negeren. Deze groep is bijeengebracht door internationale sportbonden. De meeste wetenschappers doen betaald werk voor hen. Sportbonden maken wetenschappers het werken moeilijk zodra zij de schadelijke gevolgen van sport willen onderzoeken.

Ernstige dementie

De Britse Judith Gates wil antwoorden. Zij wil wetenschappers samenbrengen voor een onafhankelijk onderzoek naar hersenschade in de sport. Haar man Bill speelde vroeger meer dan 300 wedstrijden voor profvoetbalclub Middlesbrough.

Hij heeft ernstige dementie en zij vermoedt dat het vele koppen destijds zijn hersenen heeft beschadigd. “De veiligheid van sporters heeft nooit voorop gestaan bij de sportbonden”, zegt Gates. “Bill is nog maar een schim van wie hij ooit was.”

Onderzoeken herevalueren

Neuropsycholoog Erik Matser wil een onafhankelijk instituut voor sportneurologie oprichten. Dat zou onderzoeken naar hersenschade in de sport moeten herevalueren. Matser is een van de wetenschappers die zegt dat hij is tegengewerkt. In zijn geval door de FIFA. De FIFA zegt zelf een onderzoeksgroep naar hersenschade in het voetbal te willen starten.

KNVB-bondsarts Edwin Goedhart vindt ook dat onderzoek onafhankelijk moet gebeuren. “Dat moet want over hersenschade in de sport is nog onvoldoende bekend. Dat geldt zeker voor de gevolgen van koppen in het voetbal.”

Hoe schadelijk is koppen

Goedhart denkt dat koppen schadelijk kan zijn als het te vaak gebeurt. Maar hij kan niet aangeven waar de grens zou moeten liggen. Omdat doorslaggevend bewijs ontbreekt vindt hij het geen goed idee om de spelregels nu al te veranderen.

Meer onderzoek door onderzoeksgroepen buiten de sportbonden lijkt nodig. Het Amsterdam UMC start al zo’n onderzoek naar hersenletsel in de sport. Ook GL en de SP pleiten via Kamervragen voor onafhankelijk onderzoek. Zij willen weten of conclusies over hersenschade in de sport zijn getrokken op basis van onvolledige informatie.

