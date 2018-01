Profvoetballer in spe is al vroegtijdig te herkennen

Of een jeugdspeler het in zich heeft om profvoetballer te worden, ​is al goed te zien als hij of zij 14 jaar is. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Barbara Huijgen van het Groningse UMCG.

Toekomstige profvoetballers zijn te herkennen aan hun technische vaardigheden. Zij onderscheiden zich door de combinatie van snelheid en nauwkeurigheid van hun acties.​

Verschillen onderzocht

Huijgen wilde te weten komen welke verschillen er zijn tussen spelers die in het profvoetbal terecht komen en spelers die amateur blijven. Daarvoor volgde zij meer dan 500 getalenteerde spelers tussen de 10 en 21 jaar oud. Zij onderzocht vooral hun technische vaardigheden in relatie tot de prestaties.

Snelheid aan de v​​​oet

Een belangrijk aspect is vooral de snelheid van een speler met de bal aan de voet. Profvoetballers in spe bleken over 30 meter met de bal gemiddeld 0,3 seconde sneller te zijn dan de toekomstige amateurs. Zij waren gemiddeld ook 1,0 seconde sneller over een afstand van 3 x 30 meter.

Balcontro​​le potentiële profvoetballer

Huijgen vond ook verschillen in nauwkeurigheid bij het uitvoeren van passes en bij de balcontrole. De spelers die in de jeugdopleiding van profclubs mochten blijven en daardoor meer kans maken om profvoetballer te worden, blijken op hogere snelheid minder fouten te maken dan de afvallers uit de jeugdopleiding.

Jeugdopl​eiding

Huijgen adviseert de jeugdopleiders om hun spelers periodiek te testen. De uitkomsten daarvan geven zowel de opleiders als de spelers inzicht in de ontwikkeling. Hierdoor is ook beter na te gaan of er een specifieke training nodig is om bepaalde spelaspecten te verbeteren.

Volgens Huijgen kunnen de uitkomsten van de test ook worden gebruikt om het selectieproces te ondersteunen. Zo kan een profvoetballer in spe beter behouden blijven voor de opleiding.

