Helft noordelijke amateurclubs bezorgd over toekomst

De helft van de noordelijke amateurclubs in het voetbal in Groningen heeft moeite het hoofd boven water te houden. Zowel leden als vrijwilligers lopen weg. Dit blijkt uit een enquête van RTV Noord onder 30 clubs.

Vijftien van de ondervraagde clubs maken zich op meerdere manieren zorgen over de toekomst. Onder meer vanwege krimp, vergrijzing en bezuinigingen van hun gemeente.

Noordelijke amateurclubs missen clubgevoel

Twaalf clubs geven aan de afgelopen vijf jaar last te hebben van de leegloop van vrijwilligers. “Het helpt ook niet dat de pensioenleeftijd is verhoogd. Daardoor kunnen leden pas op latere leeftijd hand- en spandiensten verrichten voor de club.”

Tien clubs zien het aantal leden teruglopen en ook hier speelt het gebrek aan clubgevoel een rol. Maar het is ook niet meer zo vanzelfsprekend om ‘op voetbal’ te gaan. Het aanbod van sporten is enorm gegroeid.

Nieuw elan

Maar er zijn ook noordelijke amateurclubs die wel groei doormaken. Negen clubs zijn er in geslaagd om ‘nieuw elan’ te kweken. Daardoor zijn leden wel bereid om kantinediensten te draaien, lijnen te kalken of jeugd te begeleiden. Dertien clubs hebben er leden bij gekregen. Meestal vanwege nieuwe vormen van voetbal zoals vrouwenvoetbal of Walking Football.

Groot versus klein

Clubs in dorpen met een kernfunctie weten leden vaak te behouden. Zij zijn doorgaans positiever over hun toekomst dan clubs in kleinere dorpen. Het vasthouden van vrijwilligers is in kleine kernen lastiger maar zij zien hun toekomst toch zonnig in.

Dorpen zoals Beerta, Leens, Westerlee, Zeerijp en Zevenhuizen vrezen eerder het einde van hun voetbalclubs. Daar slaat de krimp hard toe en trekken jongeren naar plaatsen of de stad Groningen. Sommige clubbestuurders denken al na over samenwerking of zelfs een fusie met een andere club.

Stad is geval apart

Clubs in de stad Groningen hebben zelden te last van een dalend aantal leden. Maar zij hebben des te meer moeite om vrijwilligers te vinden. De clubs geven aan dat mensen geld verwachten voor hun diensten. De individualisering en de toename van drukke tweeverdieners speelt het vrijwilligerswerk ook parten.

