Helft coronapatienten kan na de ziekte niet meer sporten

Vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn. Bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus hebben veel coronapatienten nog steeds ernstige klachten.

Ruim 90 procent geeft zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds onder 1.622 mensen met klachten na corona.

Geen nazorg coronapatienten

“Wij zijn hier echt van geschrokken”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. Zo’n 91 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft nooit vanwege corona in het ziekenhuis gelegen. Bij 43 procent is ook geen diagnose vastgesteld door een arts.

Meer dan 20 procent van hen heeft geen nazorg gehad en is daar zeer ontevreden over. “Er is dus een onzichtbare groep coronapatienten die na de ziekte tussen wal en schip valt”, zo stelt Rutgers.

Niet meer sporten

Opvallend is de samenstelling van de groep respondenten die gemiddeld 53 jaar oud is. Circa 85 procent van de groep zegt dat de gezondheid vóór de besmetting goed was. Nu is dat nog maar 6 procent.

Bijna de helft geeft aan na corona niet meer te kunnen sporten! Meer dan 6 op de 10 heeft zelfs problemen met gewoon lopen. “Dat is schokkend”, vindt Michael Rutgers. “Dit zijn gezonde mensen die zich nu afvragen of zij ooit nog volledig zullen herstellen.”

Nauwelijks iets doen

Charissa Rehling (29) is één van hen en zij herkent zich in het beeld. “Ik zit nu al ruim 12 weken thuis en kan nauwelijks nog iets doen. Ik kan voor mijn gevoel ook nergens terecht met mijn klachten. Meer (h)erkenning van effecten van een besmetting op de langere termijn is echt nodig.”

Op gezondheidsmeter.nl staat de zogeheten ‘ziektelastmeter‘ die coronapatienten inzicht geeft in de ernst van hun klachten. “Wij leren steeds meer over het verloop van de ziekte”, zegt Rutgers.

Het Longfonds ziet deze peiling als een belangrijke stap richting goede nazorg voor coronapatienten. Het fonds is over een betere nazorg o.m. in gesprek met het ministerie van VWS.

