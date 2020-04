Helft van de Amersfoortse clubs verwacht verlies

De Amersfoortse Sportfederatie enquêteerde samen met de SRO en de gemeente Amersfoort sportclubs. Het doel was om inzicht te krijgen in de problemen van Amersfoortse clubs vanwege de sluiting.

Voor de enquête zijn 110 Amersfoortse clubs benaderd waarvan er 74 reageerden. Het blijkt dat de helft van hen verwacht 2020 met verlies af te sluiten.

Geen evenementen Amersfoortse clubs

De meest sportclubs (82%) verwachten het sportseizoen niet (volledig) af te maken. En bijna driekwart (72%) vindt het niet nodig om in de zomervakantie langer door te gaan. Zo’n 70% van de clubs heeft geplande evenementen geannuleerd.

Dat heeft grote financiële gevolgen. De helft van de sportclubs verwacht namelijk het seizoen met verlies af te sluiten. En dat is gevaarlijk voor het voortbestaan van veel clubs. De sportclubs in Amersfoort samen lijden naar verwachting in elk geval zo’n 800.000 euro schade.

Terugstorten veld- en zaalhuur

Ongeveer 62% van de clubs is voorstander van het terugstorten of laten vervallen van de veld- en zaalhuur. De SRO wil daarvoor ook iets met de clubs afspreken. Circa 29% van de clubs maakt gebruik van de tijdelijke NOW voor trainers, coaches en ander personeel.

Zo’n 35% van de clubs verwacht minder inkomsten uit contributie. NOC*NSF adviseert om de contributie niet terug te geven. “Wij moeten ons samen door deze crisis heen slaan. Op een later moment kan het nuttig zijn om met de leden over de contributie te gaan praten.

Virtuele ALV

Ruim de helft van de sportclubs heeft vóór 1 juli al een ALV gepland staan. Als dat niet expliciet in de statuten van de club staat, dan is een virtuele ALV niet mogelijk. De overheid overweegt wel om tijdelijke een wet in te voeren die dat mogelijk maakt.

Bestuurders moeten heel praktisch kijken naar wat je wel kunt doen. Bekijk dan ook of en hoe je feedback van de leden kunt krijgen. De club kan later dan besluiten om deze te formaliseren. De verstoorde sociale functie blijkt voor 23% van de clubs het grootste niet-financiële probleem.

Follow @Allesportzaken