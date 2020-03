Grens van de groei van de hardloopmarkt

Hardlopen behoort naast fitness, zwemmen en wandelen tot de meest beoefende sporten in ons land. Maar die opkomst verliep niet geleidelijk en de grens van de groei van deze markt lijkt nu in zicht.

– in de jaren zeventig deed de eerste loopgolf zich voor. Vooral mannen gingen hardlopen en er kwamen steeds meer evenementen;

– rond 2000 startte de tweede loopgolf en hardlopen en loopevenementen werden steeds populairder;

– na deze golf kwamen er steeds meer frequente beoefenaren. Men noemt deze ontwikkeling wel de derde loopgolf of de running tsunami.

De afgelopen 10 jaar groeide het aanbod hardloopevenementen en de concurrentie tussen organisatoren. Het is dus goed om nu opnieuw de balans op te maken gezien de omvang van de markt. Dit is mede ingegeven door berichten uit het buitenland die wijzen op een krimp van deze markt.

De resultaten van het onderzoek ‘Hardlopen, grenzen aan de groei‘ laten zien dat hardlopen mainstream is geworden. De wekelijkse deelname aan hardlopen is tussen 2001 en 2018 gegroeid van 4 naar 10%.

Maar rond 2015 deed zich een trendbreuk voor en lijkt er een grens van de groei. De (wekelijkse) deelname aan hardlopen zakte namelijk in. Hardlopers gingen minder vaak hardlopen en het aantal leden van loopgroepen kromp. Ook de Start-to-run cursussen kregen steeds minder cursisten.

De beleving rondom evenementen is nu belangrijker dan de prestatie. Er zijn zelfs loopevenementen die helemaal geen tijdsregistratie meer kennen. Zo’n 80% van de onderzochte evenementen zag het aantal finishers de afgelopen jaren ook toenemen. De sport speelt dus een belangrijke rol bij het vitaliseren van onze samenleving.

In lijn met internationaal onderzoek, blijkt dat lopers er bij de meeste evenementen gemiddeld wat langer over doen. Dat kan komen door een veranderend profiel van de deelnemers. Het aantal vrouwelijke deelnemers is namelijk gegroeid. Maar er komen ook steeds meer oudere deelnemers en/of deelnemers met overgewicht.

