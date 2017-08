Bijna 50% van de clubs onbekend met EDS-regeling

Om hun duurzaamheid te verbeteren hebben Nederlandse clubs met een eigen accommodatie in 2016 vaak geïnvesteerd in LED binnen verlichting (42%), een hoogrendementsketel (39%) en/of isolatie (25%).

Een kwart van de sportclubs die in het bezit is van een eigen accommodatie, heeft al geïnvesteerd in zonnepanelen en/of een zonnecollector.

Clubs investeren in energiebesparing

Meer dan de helft van de Nederlandse sportclubs beschikt over een eigen sportaccommodatie, meestal met een kantine en kleedkamers. Van deze verenigingen hebben twee van de vijf het afgelopen jaar geïnvesteerd in maatregelen voor energiebesparing, -opwekking of beide.

Eigen accommodatie

Tot deze conclusie is het Mulier Instituut gekomen in een factsheet over verduurzaming bij sportclubs. In het MI verenigingspanel zitten 334 verenigingen met een eigen clubhuis. Het kader van deze clubs beantwoordde vragen over de duurzaamheidsmaatregelen die al zijn genomen of die zij van plan zijn te gaan nemen.

Het onderzoek toont ook aan dat ruim de helft van de clubs het afval scheidt en dat één op de vijf verenigingen al waterbesparende voorzieningen heeft.

EDS-regeling vrij onbekend

Het ministerie van VWS kent een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij verenigingen (de zogeheten EDS-regeling). Maar deze regeling blijkt bij bijna de helft van de clubs met een eigen clubhuis nog niet bekend te zijn.

Bij de verenigingen die de regeling wel kennen, is de belangstelling ervoor groot. Vrijwel alle clubs die al energiebesparende maatregelen hebben genomen, zijn (zeer) tevreden over de effecten van hun investeringen. Het aantal verenigingen dat een aanvraag kan doen i.h.k.v. de EDS-regeling kan dus nog flink toenemen.

