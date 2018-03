Groeicurve en ontwikkeling van jonge sporten

Het Mulier Instituut heeft de groeicurve van jonge sporten in kaart gebracht om uitspraken te kunnen doen over hun ontwikkeling. Hiervoor werden padel, beachvolleybal en boulderen bestudeerd.

Padel zal de komende jaren naar verwachting snel groeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei al achter de rug en boulderen bevindt zich op een kritische punt in de groeicurve.

Nieuwe methode

Onderzoekers van het Mulier Instituut doen deze voorspelling op basis van een nieuwe methode. Hiermee wordt de groei van een sport voorspeld aan de hand van het aantal sportaccommodaties dat in Nederland jaarlijks wordt aangelegd.

Groeicurve

Door jaarlijks bij te houden hoeveel nieuwe accommodaties erbij komen, kan de groeisnelheid worden bepaald. Via de groeicurve kan vervolgens in kaart worden gebracht in welke fase een sport zich bevindt. Ook kan de waarschijnlijkheid van het doorzetten van deze groei worden beoordeeld.

Vier kernelementen

De onderzoekers hebben vastgesteld dat er vier kernelementen aanwezig moeten zijn om een sport uit te kunnen laten groeien tot een volwaardige sport. De vier elementen zijn:

• het karakter van de sport moet aansluiten bij de sportbehoefte. De sport moet een snelle succesbeleving hebben, een sociaal karakter en het effect van een work-out;

• de sport moet voldoende wedstrijdaanbod kennen. Dat is voor veel sporters een reden voor een lidmaatschap. Het wedstrijdaanbod moet alleen niet te veel eisen aan de beoefenaar stellen;

• het sportaanbod moet niet beperkt blijven tot de pioniers maar moet navolging krijgen van sportaanbieders die erop vertrouwen dat er vraag is naar de sport;

• de sport moet bekendheid genieten door topsportprestaties, media-aandacht en sportevenementen in eigen land.

Padel groeit door

Aan de hand van deze methode blijkt dat padel naar verwachting snel zal doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en kan nu als een gevestigde sport worden beschouwd.

Bij boulderen is de groeicurve vlak en minder duidelijk. Dit duidt erop dat boulderen zich dus in een kritische (introductie)fase bevindt en dat moet worden afgewacht of deze sport nog verder zal groeien.

