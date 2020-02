Golfclubs zijn grootverdiener onder sportverenigingen

“Sportclubs telden in 2018 gezamenlijk ruim 1,2 miljard euro aan inkomsten”, zo meldt het CBS. Grootverdieners zijn de golfclubs, die gemiddeld 420.000 euro omzetten dankzij de hoge contributies.

De clubinkomsten (zonder watersport en betaald voetbal) bleven de afgelopen tien jaar gelijk. Het aantal clubs dat omzet genereert daalde van 28.700 in 2009 naar 26.510 in 2018.

Golfclubs zetten het meeste om

Gemiddeld telt een sportclub in ons land 192 leden. Dat zijn er vier minder dan in 2009. Contributies, les- en entreegelden maken 53% van de inkomsten uit. Sinds 2009 zijn de contributies per club met ruim 60% gestegen tot gemiddeld 24.180 euro. Maar de subsidies en verkopen in de kantines zijn afgenomen.

De omzet is voor het overgrote deel afkomstig van buitensportclubs. Deze groep nam 82% voor haar rekening. En binnen deze groep zijn de voetbalclubs goed voor ruim 40% van de inkomsten.

Kantine levert veel op

De gemiddelde omzet van een sportclub is vergeleken met 2000 een kleine 46.000 euro. Golfclubs zetten gemiddeld het meeste om, bijna 420.000 euro. Circa 73% daarvan is contributie- of entreegeld van de leden.

Bij veel andere buitensportclubs is de kantine een significante bron van inkomsten. Voetbalclubs spannen de kroon. Daar is 38% van de omzet afkomstig uit de kantine, meer dan het bedrag dat aan contributies wordt opgehaald. Maar ook tennisclubs behalen met 29% toch een flinke omzet in de kantine.

Inkomsten voor de exploitant

Bij binnensportclubs maken contributies, les- en entreegelden 74% van de omzet uit. De kantine zorgt in deze clubs maar voor 7% van de inkomsten. De reden daarvoor is dat inkomsten uit kantines vaak niet naar de clubkas vloeien, maar naar de exploitant van de kantine.

