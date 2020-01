De gezondere sportkantine in 2019 onderzocht

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van JOGG het aanbod in sportkantines onderzocht. Met de resultaten wil Team:Fit clubs gerichter gaan helpen om een gezondere sportkantine in te richten.

Ruim twee derde van sportclubs geeft aan in de kantine nog steeds veel ongezond eten te verkopen . Dat percentage is ten opzichte van de afgelopen jaren niet veel veranderd.

Vragen over de gezondere sportkantine

Alle circa 2.200 clubs van het Verenigingspanel zijn uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. In het voorjaar van 2019 zijn zij bevraagd over het assortiment en het rook- en alcoholbeleid in de sportkantine. In totaal vulden 439 clubbestuurders de lijst met vragen in.

De belangrijkste uitkomsten

– Zo’n 69% van clubbestuurders vindt het aanbood in hun kantine eerder minder gezond dan gezond. Circa 65% van hen beoordeelt ook de horeca bij de accommodatie merendeels ‘minder gezond’ dan ‘gezond’.

Deze uitkomst is vrijwel gelijk aan de uitkomsten over van 2014 en 2016. In de exploitantenhoreca is het aandeel kantines met ‘overwegend gezond aanbod’ gestegen van 5% in 2014 naar 14% in 2019.

– Ruim een derde van de clubbestuurders vindt dat clubs de consumptie van gezond eten en drinken meer moet stimuleren. Een kleine helft (46%) van de bestuurders staat daar neutraal tegenover.

– Zo’n 60% van clubkantines en circa 40% van de exploitantenhoreca, biedt al gezondere producten aan. Zij zorgen er bijvoorbeeld al voor dat er in de kantine voor iedereen kraanwater te krijgen is.

– De meeste bestuurders geven aan dat hun club beleid heeft voor roken en verantwoord alcoholgebruik. Ruim een kwart van de club heeft niet de behoefte om meer werk te maken van een gezondere sportkantine.

