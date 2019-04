Aanbod gezondere producten sportkantines verruimd

Bij 76% van de 1.468 sportkantines en -accommodaties die bij Team:Fit zijn aangesloten, is het aanbod van gezondere producten de afgelopen twee jaar verruimd.

De meeste Team:Fit organisaties (84%) geven aan dat het aandeel gezondere producten in de komende jaren kan stijgen.

Richtlijnen

Team:Fit is een initiatief van JOGG en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een gezondere sportkantine worden al een aantal jaren de ‘Richtlijnen gezondere kantines‘ van het Voedingscentrum gevolgd.

Aan de hand van deze richtlijnen kunnen sportclubs een certificaat voor een bronzen, zilveren of gouden sportkantine behalen. Hoe ‘edeler’ het metaal is, hoe gezonder het aanbod in de kantine.

De richtlijnen helpen bestuurders en kantinebeheerders die de kantine van de sportclub gezonder willen maken. De richtlijnen vormen ook een uitgangspunt voor beleidsmakers die via de kantine gezondere producten willen aanbieden.

Team:Fit beleidsmonitor 2018

De Team:Fit beleidsmonitor 2018 is door het Mulier Instituut uitgevoerd in opdracht van JOGG. Een zestal uitkomsten van deze beleidsmonitor zijn:

1 Ruim twee derde van de organisaties zonder certificaat schat in dat hun kantine minimaal niveau brons zou hebben;

2 Water is nu in de meeste (80%) kantines voor iedereen en op elk moment te verkrijgen;

3 De ‘Richtlijnen gezondere kantines’ zijn al bij 40% van de organisaties schriftelijk in het beleid vastgelegd;

4 Bij 44% van de kantines is in het beleid niets vastgelegd over zaken zoals een gezondere kantine;

5 De meeste organisaties (80%) vragen, volgens eigen zeggen, naar de leeftijd bij de verkoop van alcohol. Zij vinden dit onderdeel van het alcoholbeleid overigens niet makkelijk uit te voeren;

6 De meeste organisaties (78%) hebben nu een rookverbod binnen en/of verkopen geen rookwaren (64%). Ze vinden het rookbeleid ook makkelijk uit te voeren.

Keuzevrijheid gezondere producten

Het behoud van keuzevrijheid is belangrijk in de richtlijnen van Team:Fit. Het idee is om mensen een duwtje in de goede richting te geven, zonder hun keuzevrijheid te beperken.

