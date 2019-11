Dalen de gemeentelijke uitgaven voor sport?

Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een daling van gemeentelijke uitgaven voor sport in de openbare ruimte. Experts vragen zich af of gemeenten sport minder belangrijk gaan vinden.

Gemeenten geven minder uit aan sport in de openbare ruimte terwijl het aantal sporters toeneemt.

450 miljoen minder

In het onlangs verschenen Brancherapport sport van de Nederlandse Sportraad blijkt sinds 2010 een daling van gemiddeld 1,5% per jaar. Tussen 2016 en 2018 was dat zelfs ruim 11% per jaar.

Dat komt neer op 450 miljoen euro minder gemeentelijke financiering in 2018 ten opzichte van 2010. Het rapport suggereert dus dat sport voor de lokale overheden ‘minder belangrijk’ is geworden.

Andere registratie

Het lijkt met die daling echter mee te vallen. “Er zit namelijk niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten”, zegt Remco Hoekman van het Mulier Instituut. De Monitor sportuitgaven gemeenten van het instituut laat een ander beeld zien.

Als percentage van de begrotingen bleven de uitgaven voor sport tussen 2010 en 2016 met bijna 2% vrij stabiel. Maar na 2016 veranderden bij het CBS de categorieën voor de registratie van financiële gegevens. “En dat maakt vergelijkingen met de periode vanaf 2017 een stuk moeilijker”, aldus Hoekman.

Niet alarmerend

“En het ecologisch beheren van groengebied gaat nog wel eens gepaard met minder onderhoud”, stelt Hugo van der Poel. “Maar dat gaat niet per definitie ten koste van de kwaliteit. “Wij hebben ontzettend veel, er is geen land met zoveel fietspaden als Nederland. De cijfers zijn dus zeker niet alarmerend.”

Sport belangrijker dan ooit

VSG-directeur André de Jeu, noemt de bezuinigingen op openbare ruimte ‘verwaarloosbaar’. Hij vindt niet dat gemeenten minder belang hechten aan sport. “Het tegenovergestelde is waar, want gemeenten vinden sport belangrijker dan ooit.”

“Binnenkort sluiten bijna alle gemeenten zich vrijwillig aan bij een lokaal of regionaal sportakkoord. Deze lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord is echt ongekend”, aldus de Jeu.

