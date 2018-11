KNVB onderzoekt gelijke kansen jeugdvoetballers

Iedere sportclub selecteert en begeleidt jeugdvoetballers op haar eigen manier. De KNVB ziet dat steeds meer voetbalverenigingen over dit thema nadenken en er iets mee doen.

Met vroegrijpe jeugdspelers win je wedstrijden maar met te vroegtijdig voorspellen en scouten verliest je talent.

Gelijke kansen jeugdvoetballers

Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetballers onderzoekt de KNVB een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de ontwikkeling van jeugdspelers. De scheiding van selectie en niet-selectie teams en de middelen en faciliteiten, veroorzaakt nu vaak een onevenwichtige verdeling.

Daarom is de KNVB samen met een aantal amateurclubs, gestart met het project ‘Gelijke kansen jeugdvoetballers’. De voetbalbond onderzoekt met dit project nieuwe opleidingsmodellen zodat jeugdspelers meer kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

Nu heeft vaak maar een kleine groep spelers de beschikking over de beste jeugdtrainers en faciliteiten. Zo neemt het verschil met de niet-selectieteams vaak steeds meer toe. En dit terwijl lastig te voorspellen is op welk niveau jonge spelers uiteindelijk terecht komen.

Gelijke kansen

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkeling van jeugdvoetballers vrij onvoorspelbaar is. Een nieuw opleidingsmodel kan vooral zorgen voor een evenwichtiger voetbalprogramma en een betere begeleiding van alle jeugdspelers.

Zo biedt een club meer ontwikkelingsmogelijkheden aan alle jonge spelers. Op termijn moet dit elke jeugdspeler de mogelijkheid bieden om zijn of haar potentie volledig te ontwikkelen.

Be Quick 1887 is ook een van de deelnemers aan het project. “Wij denken ook dat het goed is om jeugdspelers gelijke ontwikkelingskansen te bieden”, stelt Benjamin Sietsma van de Groningse club.

Teamindeling en selectiebeleid

De KNVB onderzoekt in het voetbalseizoen 2018/2019 de selectie van acht tot dertien jarigen op basis van hun talent. Nadat de uitkomsten bekend zijn geworden werkt de bond het model ‘Gelijke kansen jeugdvoetballers’ verder uit.

De voetbalbond wil op deze manier een zo compleet mogelijk adviesmodel ontwikkelen. Clubs kunnen dan uiteindelijk hun teamindeling en selectiebeleid veel beter inrichten.

