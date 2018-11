HAN onderzoekt Gelderse sportclubs en sportparken

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat samen met het Mulier Instituut, tien Gelderse sportclubs en sportparken volgen bij hun wensen om een bredere maatschappelijke rol te vervullen.

Hoe zien de Gelderse sportclubs en -parken er in de komende jaren uit? De HAN en het Mulier Instituut onderzoeken hun vooruitzichten.

Samenwerken

Open clubs zijn sportclubs die samen met andere partijen proberen om meer te zijn dan een sportplek. Zij zoeken meestal samenwerking met onderwijs, recreatie, zorg of welzijn of het bedrijfsleven. De provincie Gelderland ondersteunt hen hierbij.

Belangrijk is dat zij en hun partners leren van voorbeelden en deze delen met anderen. De Gelderse sportclubs en -parken die meedoen, hebben de plannen, over wat zij in de komende twee jaar willen bereiken, naar de provincie gestuurd. Eind 2020 moeten de eindresultaten beschikbaar komen.

Problemen in de wijk

Sporteconoom Jelle Schoemaker van HAN Sport en Bewegen: “Je ziet vaak goede voorbeelden van de manier waarop sport wordt ingezet bij problemen in de wijk.

Maar wij hebben nog onvoldoende zicht op waarom bepaalde zaken werken en welk rol sport daarbij speelt. Voor sportparken is er al helemaal gebrek aan inzicht op dit gebied.”

Maatschappelijke rol Gelderse sportclubs

Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut: “Het combineren van expertise van de HAN en het Mulier Instituut zorgt voor meer inzicht in de ontwikkeling van organisaties naar een Open club of Vitaal sportpark.”

Teveel sportvelden worden selectief gebruikt en liggen verder vaak leeg. De Gelderse sportclubs die maar één sport aanbieden, kunnen nu dus een bredere maatschappelijke rol gaan spelen.

Meer dan een sportclub

Sportgedeputeerde Jan Markink: “Sportclubs doen vaak al veel voor hun leden, hun dorp of een wijk. Maar een accommodatie langer open houden en gebruiken voor zaken zoals fysiotherapie, BSO, ouderen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt kansen.”

“Maar wij kunnen ook nieuw lesaanbod, beter opgeleide trainers, het toevoegen van meer sporten en de ontwikkeling tot een MFA ondersteunen”, aldus Jan Markink.

