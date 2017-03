Fietsersbond wil Nederlands gevecht om de titel

De Fietsersbond is op 1 maart het grootste fietsonderzoek gestart dat ooit in Nederland is gehouden. De enquête voor de Fietsstadverkiezing 2018 kan door alle Nederlandse fietsers worden ingevuld. Het resultaat van die enquête leidt uiteindelijk tot de verkiezing van de Fietsstad 2018.

“Tot nu toe moesten gemeenten zichzelf nomineren”, vertelt Martijn van Es, communicatieadviseur bij de bond. Via de enquête krijgen de fietsers nu zelf een belangrijke stem in de verkiezing.”

Online en op straat

De lijst met 26 vragen staat tot 1 juni online maar vrijwilligers van de Fietsersbond gaan ook op straat enquêteren. Het resultaat van de enquêtes wordt gecombineerd met gegevens die de bond al heeft. “Gegevens zoals het aantal kilometers fietspaden ten opzichte van autowegen, hoeveel vrijliggende fietspaden er zijn en de stedelijke dichtheid.”

Nominatie voor Fietsgemeente 2018

De gecombineerde enquêteresultaten leveren rond de jaarwisseling de vijf best scorende gemeenten op. Een jury beslist uiteindelijk welke gemeente zich Fietsstad 2018 mag noemen. Via de enquête moet een klassement ontstaan van de best en slechtst presterende gemeente.

Fietsersbond wil gevecht om de titel

Vanaf 2020 moet een goed beeld ontstaat van de stand van zaken in Nederland als fietsland. Van Es: “De Duitse Fietsersbond organiseert de verkiezing al langer op deze manier. Daar is tussen de gemeenten een echt gevecht om de titel ontstaan. Die sporen inwoners aan om de vragenlijst in te vullen zodat de gemeente zo hoog mogelijk kan eindigen.”

Nijmegen 2016

Tot nu toe hebben Veenendaal, Groningen, Houten, Den Bosch, Zwolle en – in 2016 – Nijmegen de titel veroverd. “Wethouder Harriët Tiemens noemde de uitverkiezing toen “een stimulans om nog harder te werken aan het Nijmeegse fietsbeleid.”

De stad gebruikt de titel in haar buitenlandse contacten. In juni houdt de stad samen met Arnhem het wereldcongres voor fietsers VéloCity en vorig jaar reed de Italiaanse wielerronde Giro d’Italia door Nijmegen.

