Onderzoek BeNeLiga naar de volgende fase

De eerste fase van een Deloitte onderzoek bevestigt het potentieel van een BeNeLiga. Daarom is besloten om nu te starten met de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek.

Net voor de zomer zijn de vijf grootste Belgische en de zes grootste Nederlandse voetbalclubs rond de tafel gaan zitten. Zij bespraken samen de eventuele opzet van een BeNeLiga.

Zesde competitie van Europa

Zo’n competitie lijkt goed om de afstand tot de vijf grootste Europese competities financieel en sportief te verkleinen. België en Nederland hebben nu twee competities die tot de middenmoot van Europa behoren. Maar samen zouden de landen de zesde competitie van Europa kunnen vormen.

In de Benelux bestaat de ambitie om aan te sluiten bij de top vijf in Europa. Die is ingegeven door de veranderingen die de bonden nu op Europees niveau bespreken. Het risico bestaat dat het speelveld verwatert tot een mix van grote en kleine competities waarin de middenmoot verdwijnt.

Onderzoek meerwaarde BeNeLiga

Bij de clubs die over een BeNeLiga praten, zitten ook Feyenoord en Vitesse. De betrokken clubs besloten om in eerste instantie eens te bekijken of, en zo ja, hoe groot de meerwaarde van een BeNeLiga is.

Deze studie is mede gefaciliteerd door de nationale voetbalbonden KNVB en KBVB. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd door Deloitte. De resultaten na dit eerste onderzoek bevestigen een meerwaarde van een BeNeLiga.

Het formaat en de impact

Op basis van de bevindingen hebben de initiatiefnemers besloten om te starten met de tweede fase van het onderzoek. Daarin zal Deloitte kijken naar het format van de BeNeLiga. Maar het bedrijf houdt ook de effecten ervan op de competities tegen het licht. De onderzoekers zullen per club ook een impactanalyse maken.

