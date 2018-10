Ergernissen op de basketbalvelden zijn afgenomen

Het aantal basketballers dat verbale agressie ervaart tijdens hun wedstrijd neemt af. Dat blijkt uit het herhaalonderzoek dat NOC*NSF heeft gedaan naar grootste ergernissen in de sport.

Naar een veiliger sportklimaat NOC*NSF zet samen met sportclubs het programma ‘’ in zodat iedereen zich veilig en prettig voelt in de sport.

Commentaar op beslissingen

Ook de NBB doet aan dit programma mee om erachter te komen hoe de basketballers het sportklimaat in hun sport ervaren. In 2013 werd dit onderzoek voor de eerste keer gedaan en is nu dus herhaald.

Een grote meerderheid van de basketballers beleeft de wedstrijden positief, maar kent wel ergernissen. Ten opzichte van de 0-meting van 2013, blijkt ‘commentaar op beslissingen’ van de scheidsrechter nog steeds de grootste ergernis te zijn.

Een scheidsrechter die ‘niet consequent fluit’, zakte in de top tien van grootste ergernissen, van twee naar drie. Nieuw in de top drie is ‘een gebrekkige spelregelkennis’.

Invloed van ergernissen

Ergernissen rond het gedrag van scheidsrechters hebben dus nog steeds invloed op het spelplezier. Dit blijkt ook uit het feit dat ‘ een scheidsrechter die verkeerde beslissingen neemt’ op vijf in de top tien binnen is gekomen.

Voor clubs die ondersteuning willen bij het opstellen van hun arbitragebeleid, is het project Clubarbitrage gestart. Komende week ontvangen clubs meer informatie over dit project. Verenigingen die nu al vragen hebben kunnen contact opnemen met Antoine Pannen.

Top tien

Dit is de top tien van ergernissen uit het tweede onderzoek (de 1-meting, 2018):

1) commentaar op beslissingen scheidsrechter;

2) een scheidsrechter fluit niet consequent (was 3);

3) gebrekkige spelregelkennis (was 4);

4) mondelinge agressie zoals schelden of vloeken (was 2);

5) een scheidsrechter die verkeerde beslissingen neemt;

6) een partijdige scheidsrechter;

7) scheidsrechters die een wedstrijd niet goed ‘lezen’;

8) een scheidsrechter die niet open staat voor interactie;

9) hard, grof of vals spelen;

10) de houding van de scheidsrechter

De NBB gaat aan de hand van de resultaten kijken hoe het sportplezier vergroot kan worden.

