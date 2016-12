EK Atletiek 2016 kreeg van het publiek een 8,2

Op 19 december jl. zijn door de Stichting EK Atletiek 2016 in een Key Findings Report de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van de onderzoeken naar de economische impact en de maatschappelijke spin-off van de Europese Kampioenschappen Atletiek 2016.

Mede dankzij de grote publieke belangstelling en de goede Nederlandse prestaties zijn de EK Atletiek 2016 in Amsterdam binnen het beschikbare budget gebleven en een groot succes geworden.

Extra bestedingen

Nooit eerder namen zoveel (1.480) atleten deel aan de EK Atletiek. De bezoekers waardeerden het sportevenement, mede dankzij het zonnige weer, gemiddeld met een 8,2. Dit EK leidde tot veel extra bezoek aan Amsterdam. De extra economische bestedingen voor de gemeente worden geschat op zo’n 7,8 miljoen, zo bleek tijdens de presentatie in het Olympisch Stadion.

Je kan het campagne

Met de acht side events en de ‘Je kan het‘ campagne van de gemeente werden sport, sportief gedrag en een gezonde leefstijl gestimuleerd en bereikte de stad 56.700 kinderen met een kennismakingsaanbod atletiek. In de rest van Nederland werden nog eens zo’n 31.000 kinderen bereikt door het organiseren van diverse atletiekactiviteiten.

International Para-Athletics Challenge

Dit jaar werd voor het eerst dat de International Para-Athletics Challenge geïntegreerd in de EK Atletiek. Deze samenvoeging droeg daarmee bij aan de promotie van de sport voor mensen met een beperking. Voorafgaand en tijdens de EK werden 18 congressen en seminars georganiseerd met het congres ‘Effecten van bewegen op de psyche’ als succesvolste.

EK Atletiek 2016 één groot feest

Sportwethouder Eric van der Burg: “Het EK Atletiek 2016 was één groot feest voor de bezoekers en sporters. Ik ben er trots op dat Amsterdam als eerste stad alle wedstrijden van de aangepaste sporters in het programma heeft verwerkt. En we mogen ook trots zijn op de sportieve prestaties van de Nederlandse atleten met vier gouden, een zilveren en twee bronzen medailles.”

