Efficiënter beheer, maar de vraag is tot welke prijs

Gemeenten streven naar een doelmatig en effectief sportbeleid en kijken naar waar ‘winst’ te halen valt in het accommodatiebeleid. Dan zijn er drie knoppen om aan te draaien: beheer, capaciteit en tarieven. Een zienswijze van Remco Hoekman van het Mulier Instituut.

Efficiënter gebruik van de capaciteit leidt tot een effectiever sportbeleid. De tarieven bepalen indirect wat er overblijft aan gemeentelijke steun om de accommodaties in stand te houden.

Beheer

Het beheer is echter wat complexer. Beheren kan namelijk op veel manieren maar de vraag blijft wat het meest kosteneffectief is. En welke constructie het beste is, is afhankelijk van de lokale situatie. In het hele land worden diverse constructies toegepast maar daarvan is er niet één als meest succesvol aan te wijzen.

Maatwerk

Het is namelijk steeds de context die bepaalt of iets werkt of niet. Zaken zoals privatisering, verzelfstandiging of het overdragen van onderhoudstaken blijven echter maatwerk. Daarbij moet steeds de vraag worden gesteld of de wens om iets efficiënter te regelen, niet ten koste gaat van een persoon of club.

Rekening

Want beheer kan misschien wel efficiënter. Maar wat nou als dit ten koste gaat van de sporter, de aanbieder of de kwaliteit van de accommodatie? Met andere woorden, gaat iemand anders de rekening betalen als de gemeente dat niet meer doet?

Zere plek

Laten wij de vinger eens op een zere plek leggen. In een recent artikel in de Volkskrant stond dat werknemers in de sport en recreatiesector (SRS) slecht af zijn. Vanaf 2000 hebben zij 20% van hun koopkracht zien verdampen. Dat hakt er dus in.

Zeker omdat diezelfde Volkskrant de SRS in 2011 ook al betitelde als slechtst betalende sector voor HBO-ers en academici. Dat roept vragen op over hun toekomst en de toekomst van de sector.

Niet verder uitwringen

Het beheer van sportaccommodaties kan vaak vast wel (iets) goedkoper. Maar laten wij de werknemers in de SRS niet nog verder uitwringen. Want het zijn juist deze mensen die met steeds meer verantwoordelijkheden lokaal het verschil maken.

