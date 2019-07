Effectiviteit van sport tegen depressie onderzocht

Sport is nog geen vast onderdeel van de behandeling van een depressie. Het Radboudumc en Pro Persona krijgen 400.000 euro subsidie om de effectiviteit van sport in behandeling tegen depressie te onderzoeken.

Er zijn nog veel vragen over de effectiviteit van sport tegen depressie. Het Radboudumc en Pro Persona gaan daarom deze effectiviteit onderzoeken.

Bijna 800.000 mensen

In Nederland hebben naar schatting zo’n 800.000 mensen last van een depressie. Zij raken ondergedompeld in somberheid en verliezen de interesse in de mensen om hen heen. Zij kunnen ook niet meer echt genieten.

Dat sporten goed is voor de gezondheid, is al bekend. Dat sporten direct een positieve effect heeft op een depressie, is uit onderzoek in de Verenigde Staten ook bekend.

Effectiviteit van sport onderzocht

Het onderzoek ‘Sporten versterkt’ is op 1 januari 2019 gestart en gaat zo’n vier jaar duren. Er doen 120 mensen met een depressie aan mee. De deelnemers moeten drie keer per week 45 tot 60 minuten op gemiddelde intensiteit sporten.

Extra sportbehandeling

“Wij delen de mensen met een depressie in twee groepen in. De ene groep krijgt de gebruikelijke behandeling. De andere groep krijgt de gebruikelijke behandeling maar ook de sportbehandeling”, zo vertelt onderzoeker Janna Vrijsen.

“Wij meten eerst de ernst van de depressieve klachten voor en direct na de behandeling. Dit gaat vervolgens ook nog elke drie maanden tot een jaar na de behandeling door.”

ZonMW stimuleert kennisontwikkeling

De subsidie voor dit onderzoek is toegekend door ZonMw. Deze organisatie stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis en financiert bovendien onderzoek. Aan dit onderzoek werken o.m. ook GGNet, de Depressie Vereniging en het Trimbos instituut mee.

