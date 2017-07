Diversiteit voetbalclubs groter maar de uitstroom ook

Op welke club iemand zich thuis voelt is van vele factoren afhankelijk. Hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap Maarten van Bottenburg, onderzoekt de invloed van diversiteit op een lidmaatschap.

De theorie is dat clubleden vooral op zoek zijn naar mensen met een soortgelijke achtergrond. Culturele achtergrond maar ook overeenkomsten in inkomen, geslacht en opleiding.

Meer uitstroom

Sportclubs blijken de afgelopen jaren diverser te zijn samengesteld maar die diversiteit leidt ook tot meer uitstroom. Over waarom dat zo is wil en kan Bottenburg nog niet veel zeggen. “We zijn nu nog volop bezig met het onderzoek.”

Bestanden gekoppeld

De onderzoekers hebben het bestand van de 1,2 miljoen KNVB-leden gekoppeld aan het sociaal statistisch bestand van het CBS. Daardoor wordt de samenstelling van voetbalclubs helder. Uiteraard niet op individueel niveau, want daartegen zijn de bestanden beveiligd.

Minder diversiteit

“Voetbalclubs verschillen van elkaar, dat is geen verrassing. En meestal hebben de clubs een tendens naar eenvormigheid”, zegt Van Bottenburg. “Mensen die op elkaar lijken, zoeken elkaar op en anderen vertrekken. Dat leidt tot minder diversiteit. Deze dynamiek wordt spannender als bijvoorbeeld de wijk om de club heen heterogener wordt. Want daardoor wordt de instroom van nieuwe leden diverser.”

Ledenbehoud

De onderzoekers willen ook laten zien hoe clubs hun leden kunnen behouden. Daartoe werkt de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool Utrecht, die meer praktijkgericht onderzoek doet. Van Bottenburg: “Je ziet overal nieuwe vormen van ledenbinding. Maar ook de duur en de aard van lidmaatschappen verandert, en ook de diensten die de clubs aanbieden.”

Moet je je nog wel verenigen?

“Het is de vraag of je als voetbalclub moet streven naar een meer homogene of juist heterogene club samenstelling”, stelt Van Bottenburg. Maar net zo goed of het überhaupt nog van deze tijd om je als groep mensen te verenigen? En wat betekent dit voor het maatschappelijk middenveld?”

Follow @Allesportzaken